ETV Bharat / state

Rajasthan High Court : एमपी-एमएलए के खिलाफ लंबित मामलों में केस ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर क्या किया ?

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने मौजूदा और पूर्व एमपी व एमएलए के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों से जुड़े मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि इन मामलों में केस ऑफिसर की नियुक्ति के संबंध में क्या कार्रवाई की है. वहीं, महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद से कहा है कि वे राज्य सरकार से सुझाव लेकर बताए कि इन केसों के आरोपियों व गवाहों को तामील के लिए क्या किया है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने हाईकोर्ट प्रशासन से कहा है कि वे इन केसों की जल्द ट्रायल के लिए जारी किए आदेश व निर्देशों की कॉपी आगामी सुनवाई पर पेश करें. सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि इन केसों में केस ऑफिसर नियुक्त होने चाहिए, ताकि वे हर तारीख पर आरोपी व गवाहों की कोर्ट में उपस्थिति को सुनिश्चित कर सके. अदालती आदेश के पालन में हाईकोर्ट प्रशासन के अधिवक्ता संदीप पाठक ने खंडपीठ को बताया कि इन केसों की जल्द ट्रायल के लिए पूर्व में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे.