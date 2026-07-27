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Rajasthan High Court : एमपी-एमएलए के खिलाफ लंबित मामलों में केस ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर क्या किया ?

हाईकोर्ट ने मौजूदा और पूर्व एमपी व एमएलए के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों से जुड़े मामले में राज्य सरकार से पूछा सवाल.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 8:47 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने मौजूदा और पूर्व एमपी व एमएलए के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों से जुड़े मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि इन मामलों में केस ऑफिसर की नियुक्ति के संबंध में क्या कार्रवाई की है. वहीं, महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद से कहा है कि वे राज्य सरकार से सुझाव लेकर बताए कि इन केसों के आरोपियों व गवाहों को तामील के लिए क्या किया है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने हाईकोर्ट प्रशासन से कहा है कि वे इन केसों की जल्द ट्रायल के लिए जारी किए आदेश व निर्देशों की कॉपी आगामी सुनवाई पर पेश करें. सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि इन केसों में केस ऑफिसर नियुक्त होने चाहिए, ताकि वे हर तारीख पर आरोपी व गवाहों की कोर्ट में उपस्थिति को सुनिश्चित कर सके. अदालती आदेश के पालन में हाईकोर्ट प्रशासन के अधिवक्ता संदीप पाठक ने खंडपीठ को बताया कि इन केसों की जल्द ट्रायल के लिए पूर्व में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे.

पढ़ें : एमपी-एमएलए क्रिमिनल केस: राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, प्रशासन से पूछा मामलों के निपटारे के लिए क्या किया?

वहीं, हाल में 22 जुलाई को भी जल्द ट्रायल के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर अदालत ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर, 2023 में एमपी-एमएलए से जुड़े आपराधिक केसों के मामले में दिशा-निर्देश जारी कर हाईकोर्ट को इन केसों की मॉनिटरिंग के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा था कि वे इन केसों के संबंध में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर इसे दर्ज करें और इन केसों की ट्रायल कर रहे जिला जज या स्पेशल कोर्ट की मॉनिटरिंग करें.

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