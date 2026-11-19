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विला-कॉटेज खरीद मामला: IAS शिखर अग्रवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर और अलवर में कुल 40 विला और कॉटेज खरीद से जुड़े मामले में राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश मामले में एपीओ चल रहे आईएएस शिखर अग्रवाल की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

याचिका में कहा गया कि मामले में गत 27 अक्टूबर को मीडिया में खबर प्रकाशित हुई थी. उसके अगले ही दिन याचिकाकर्ता को एपीओ कर दिया गया. वहीं, 30 अक्टूबर को राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत एसीबी को विस्तृत जांच की अनुमति दे दी. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण लिए बिना ही जांच की मंजूरी दी गई है. राज्य सरकार की ओर से जांच की अनुमति देने की पूरी प्रक्रिया बेहद जल्दबाजी में अपनाई गई है.

ACB ने दर्ज की है FIR: याचिका में यह भी कहा गया कि अजबगढ़ रिसॉर्ट के पास वैध सीटीई और सीटीओ हैं. इसके अलावा, करोड़ों के इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने मंजूरी दी थी. याचिका के साथ स्टे प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि याचिका के निस्तारण तक याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. हालांकि, याचिका दायर होने के बाद बुधवार को एसीबी ने शिखर अग्रवाल व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.

ये है मामला: आईएएस शिखर अग्रवाल ने स्वयं, अपनी पत्नी आईपीएस प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से साल 2023 से 2026 के बीच उदयपुर के बुझड़ा स्थित रिसॉर्ट में बीस कॉटेज और अलवर के अजबगढ़ में बीस विला खरीदे थे. आरोप है कि इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 6.16 करोड़ रुपए दर्शाई गई है, जबकि इनका बाजार मूल्य काफी अधिक है. मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार, इन संपत्तियों की खरीद के तत्काल बाद इन्हें उसी कंपनी को करीब 1.80 करोड़ रुपए सालाना लीज पर दे दिया गया. आईएएस शिखर अग्रवाल पर आरोप है कि जिस दिन अलवर के विला की रजिस्ट्री कराई गई, उसी दिन वित्त विभाग ने संबंधित कंपनी के प्रोजेक्ट को रिप्स के तहत विशेष रियायती पैकेज और टैक्स छूट देने के आदेश जारी किए.

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