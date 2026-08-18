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Rajasthan High Court : आरजीएचएस घोटाले में चिकित्सक सहित तीन को राहत नहीं

याचिकाओं में कहा गया कि याचिकाकर्ता लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में हैं और आरोप पत्र भी पेश हो चुका है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच 1390 अरजीएचएस लाभार्थियों के नाम से फर्जी परामर्श पर्चियां बनाकर करीब 1.30 करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त कर लिया.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजीएचएस में करोडों रुपए के आर्थिक नुकसान के मामले में आरोपी चिकित्सक कमल कुमार और डायग्नोस्टिक सेंटर के साझेदार डॉ. बनवारी लाल की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली ने अपने आदेश में कहा कि चिकित्सकों का समाज में एक सम्मानित स्थान है. स्वास्थ्य योजना में इस तरह का छल संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था और आमजन के विश्वास को आघात पहुंचाता है.

वहीं, मामले में कुल मिलाकर राज्य सरकार को 7 करोड़ रुपए की आर्थिक हानि पहुंचाने का आरोप है. ऐसे में आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

सेशन कोर्ट के बाहर वकीलों के रास्ता रोकने से शहर में घंटों रहा जाम : जयपुर महानगर द्वितीय के कोर्ट परिसर के बाहर गत 15 अगस्त को वकीलों की सीटों पर टीन शेड्स लगाने के दौरान पुलिस के साथ हुआ विवाद मंगलवार को सड़क तक आ गया. वकीलों के सड़क पर रास्ता रोकने से ना केवल शहर का यातायात घंटों तक जाम रहा, बल्कि आमजन भी परेशान रहा.

दी बार एसोसिएशन जयपुर के संयुक्त सचिव मनीष शर्मा के नेतृत्व में वकीलों ने उनके काम में पुलिस के दखल करने के विरोध में मंगलवार को कोर्ट परिसर में नारेबाजी की. वहीं, एक घंटे बाद कोर्ट परिसर के गेट नंबर एक के बाहर सड़क पर आकर सैकड़ों वकील धरने पर बैठ गए. इस दौरान वकीलों ने सेशन कोर्ट परिसर की ओर खासा कोठी, बनीपार्क, चिंकारा कैंटीन व अन्य मार्ग से आने वाले ट्रैफिक को रोक कर नारेबाजी की. वकील एसएचओ सदर के निलंबन की मांग कर रहे हैं.