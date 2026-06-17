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JJM Scam : हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी- एसीबी को पूर्व मंत्री जोशी की गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी नहीं, जज ने भी आपत्ति रखी लंबित

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले से जुड़े मामले में एसीबी की ओर से पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर कड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी का कारण और गिरफ्तारी का आधार अलग-अलग बातें हैं. एसीबी ने केवल एफआईआर व धाराओं का उल्लेख कर गिरफ्तारी की, जबकि आरोपी को यह बताना जरूरी है कि उसकी भूमिका क्या है और गिरफ्तारी क्यों जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि एसीबी को गिरफ्तारी करने के कारणों की मूलभूत समझ तक नहीं है.

जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने एसीबी कोर्ट के पीठासीन अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और कहा कि आरोपी ने 7 मई को ही प्रार्थना पत्र पेश कर गिरफ्तारी की वैधता पर आपत्ति उठाई थी. इसके बावजूद संबंधित पीठासीन अधिकारी ने रिमांड देते हुए प्रार्थना पत्र को 31 दिन लंबित रखा. अदालत ने पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण की जरूरत बताते हुए आदेश की कॉपी हाईकोर्ट प्रशासन व एसीएस गृह विभाग को भेजी है.

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रोहित की याचिका पर आदेश: जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश रोहित जोशी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विस्तृत आदेश जारी करते हुए दिए. हालांकि, अदालत ने कहा कि एक बार न्यायिक रिमांड हो जाने के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिए शुरुआती गिरफ्तारी की वैधता को सीधे चुनौती नहीं दी जा सकती.