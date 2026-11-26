कोर्ट की खबरें: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के रिजल्ट पर से हटी रोक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जॉइनिंग नहीं कराने पर मांगा जवाब
RPSC ने 18 सितंबर 2025 को अंग्रेजी सहित कुल 30 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली थी
Published : November 26, 2026 at 4:06 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए 30 विषयों में निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 का अंतिम परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटा ली है. वहीं, दूसरी ओर हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में सफल होने के बाद अभ्यर्थी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण लंबित बताकर कार्यभार ग्रहण नहीं कराने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और टोंक जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
आरपीएससी की दलील पर हाईकोर्ट ने हटाई परिणाम पर रोक: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 का अंतिम परिणाम जारी करने पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा ली है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने संजय व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही स्पष्ट किया है कि जारी होने वाला परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा.
सुनवाई के दौरान आरपीएससी की ओर से परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया. जिसमें कहा गया कि सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र सभी विषयों में समान होने के चलते सभी विषयों के 992 पदों पर भर्ती बाधित हो गई है. भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर आयोजित की गई थी. लिखित परीक्षा के बाद अंक सार्वजनिक करने से इसकी गोपनीयता भंग होती है.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले लिखित परीक्षा के अंक सार्वजनिक नहीं किए जा सकते. ऐसे में परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रोक को हटाते हुए याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल कर परिणाम को याचिका के अधीन रखा है.
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बिना अंतिम उत्तर कुंजी के शुरू किए साक्षात्कार: याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 18 सितंबर, 2025 को अंग्रेजी सहित कुल 30 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली थी. याचिकाकर्ता ने परीक्षा के बाद जारी मॉडल उत्तर कुंजी के खिलाफ आरपीएससी में आपत्ति दर्ज कराई थी. जिसमें सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों और अंग्रेजी विषय के 7 प्रश्नों के जवाब को चुनौती दी गई.
याचिका में कहा गया कि भर्ती एजेंसी ने इन आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया और अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए बिना ही साक्षात्कार आरंभ कर दिए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत 9 सितंबर को भर्ती का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी.
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आपराधिक प्रकरण का हवाला देकर जॉइनिंग से इनकार: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में चयन के बाद भी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और टोंक जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में आवेदन किया था. भूतपूर्व सैनिक कोटे में चयन होने के बाद विभाग ने उसके दस्तावेजों का सत्यापन कर उसका पदस्थापन टोंक के बास खरोलान स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कर दिया था.
याचिका में कहा गया कि जब वह कार्यग्रहण करने स्कूल पहुंचा तो दुर्घटना से जुड़े एक लंबित आपराधिक प्रकरण का हवाला देकर उसे कार्यभार ग्रहण कराने से इनकार कर दिया गया. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसने भर्ती के दौरान कोई तथ्य नहीं छिपाया है और उसका दस्तावेज सत्यापन भी हो चुका है. ऐसे में उसे कार्यभार ग्रहण नहीं कराना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
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