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कोर्ट की खबरें: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के रिजल्ट पर से हटी रोक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जॉइनिंग नहीं कराने पर मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए 30 विषयों में निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 का अंतिम परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटा ली है. वहीं, दूसरी ओर हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में सफल होने के बाद अभ्यर्थी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण लंबित बताकर कार्यभार ग्रहण नहीं कराने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और टोंक जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

आरपीएससी की दलील पर हाईकोर्ट ने हटाई परिणाम पर रोक: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 का अंतिम परिणाम जारी करने पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा ली है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने संजय व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही स्पष्ट किया है कि जारी होने वाला परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा.