सिर्फ कागज पर तलाक लिख देने से रिश्ता खत्म नहीं होता, हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने मामले में सुनाई अहम बात
राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि केवल सामाजिक कागज या छूटपल्ला लिख लेने से हिंदू शादी खत्म नहीं मानी जा सकती.
Published : November 19, 2026 at 8:40 PM IST
जोधपुर: अगर कोई पति-पत्नी आपसी सहमति या समाज के लोगों के सामने कागज पर लिखकर अलग हो जाएं, तो क्या कानूनन उनका तलाक मान लिया जाएगा? इस सवाल पर राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि केवल सामाजिक कागज या छूटपल्ला लिख लेने से हिंदू शादी खत्म नहीं मानी जा सकती. कोर्ट ने कहा कि यदि किसी समाज में इस तरह अलग होने की पुरानी और पक्की परंपरा है, तो उसे कोर्ट में ठोस सबूतों के साथ साबित करना जरूरी है.
जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने जोधपुर के पारिवारिक न्यायालय के पुराने फैसले को सही मानते हुए पत्नी की अपील का निपटारा कर दिया. यह पूरा मामला करीब ढाई दशक पुराना है. दोनों की शादी 21 नवंबर 1999 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के बाद घर में तनाव और आपसी झगड़े बढ़ने लगे. उनके कोई बच्चा भी नहीं हुआ. परिवार और समाज के लोगों ने दोनों को समझाने और रिश्ता बचाने की कई कोशिशें कीं, लेकिन बात नहीं बनी. आखिरकार 4 दिसंबर 2000 को समाज के पंचों और बड़ों के सामने एक सामाजिक छूटपल्ला यानी अलगाव का कागज तैयार किया गया और दोनों अलग रहने लगे.
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इसके बाद पत्नी ने हिंदू विवाह कानून की धारा 13 के तहत यह मांग करते हुए पारिवारिक कोर्ट में अर्जी लगाई कि उस कागज के आधार पर उनकी शादी खत्म मानी जाए, लेकिन 18 मई 2023 को पारिवारिक कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट का मानना था कि पत्नी यह साबित नहीं कर पाई कि उनके समाज में इस तरह कागज के जरिए तलाक देने की कोई पक्की और लंबे समय से चली आ रही परंपरा है. यहां तक कि जो कागज कोर्ट में पेश किया गया, उसमें भी ऐसी किसी परंपरा का जिक्र नहीं था.
हाईकोर्ट में अपील के दौरान पति के वकील ने कहा कि यदि कोर्ट शादी खत्म करने का आदेश देती है, तो उन्हें कोई एतराज नहीं है. हालांकि, हाईकोर्ट ने सिर्फ इस आधार पर शादी खत्म करने का आदेश देने से इनकार कर दिया. बेंच ने कहा कि दोनों पक्ष हिंदू हैं और उन पर हिंदू विवाह कानून लागू होता है, इसलिए बिना पक्के सबूत के किसी रिवाज को कानून की ताकत नहीं दी जा सकती.
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फिर भी कोर्ट ने दोनों के हालात और आपसी रजामंदी को देखते हुए एक रास्ता जरूर दिखाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि दोनों ही अलग होना चाहते हैं, इसलिए वे चाहें तो आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए हिंदू विवाह कानून की धारा 13-बी के तहत सही कानूनी प्रक्रिया के जरिए नई अर्जी दाखिल कर सकते हैं.