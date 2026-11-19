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सिर्फ कागज पर तलाक लिख देने से रिश्ता खत्म नहीं होता, हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने मामले में सुनाई अहम बात

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर: अगर कोई पति-पत्नी आपसी सहमति या समाज के लोगों के सामने कागज पर लिखकर अलग हो जाएं, तो क्या कानूनन उनका तलाक मान लिया जाएगा? इस सवाल पर राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि केवल सामाजिक कागज या छूटपल्ला लिख लेने से हिंदू शादी खत्म नहीं मानी जा सकती. कोर्ट ने कहा कि यदि किसी समाज में इस तरह अलग होने की पुरानी और पक्की परंपरा है, तो उसे कोर्ट में ठोस सबूतों के साथ साबित करना जरूरी है.

जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने जोधपुर के पारिवारिक न्यायालय के पुराने फैसले को सही मानते हुए पत्नी की अपील का निपटारा कर दिया. यह पूरा मामला करीब ढाई दशक पुराना है. दोनों की शादी 21 नवंबर 1999 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के बाद घर में तनाव और आपसी झगड़े बढ़ने लगे. उनके कोई बच्चा भी नहीं हुआ. परिवार और समाज के लोगों ने दोनों को समझाने और रिश्ता बचाने की कई कोशिशें कीं, लेकिन बात नहीं बनी. आखिरकार 4 दिसंबर 2000 को समाज के पंचों और बड़ों के सामने एक सामाजिक छूटपल्ला यानी अलगाव का कागज तैयार किया गया और दोनों अलग रहने लगे.