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खेजड़ी काटने पर हाईकोर्ट की रोक: बिना पूर्व अनुमति नहीं कटेगा एक भी पेड़, सरकार तलाशे विकल्प

खंडपीठ ने कहा कि तकनीकी विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के सवाल पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 12:47 PM IST

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जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने खेजड़ी वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि खेजड़ी सहित किसी भी पेड़ को कानून के तहत पूर्व अनुमति के बिना नहीं काटा जाए तथा इसकी सूचना राज्य सरकार की ओर से गठित समिति को भी दी जाए. कोर्ट ने कहा कि सोलर पावर नीति की आड़ में दुर्लभ खेजड़ी के पेड़ों को काटा जा रहा है, जो विडंबना है. खंडपीठ ने वर्ष 1730 के खेजड़ली बलिदान का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह तत्कालीन महाराजा ने ताम्रपत्र पर फरमान जारी कर पेड़ों की रक्षा का आदेश दिया था, उसी तरह आज के शासकों को भी ऐसा फरमान जारी करना चाहिए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना पूर्व अनुमति के कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा. सरकार द्वारा गठित समिति हर संभव विकल्प तलाश कर खेजड़ी को कटने से बचाए. यह आदेश श्री जंभेश्वर पर्यावरण संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया.

न्यायाधीश अरुण मोंगा एवं न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने कहा कि तकनीकी विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के सवाल पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है. जनहित याचिका में बताया गया था कि राज्य सरकार की सोलर पावर नीति की आड़ में बड़े पैमाने पर हरियाली नष्ट की जा रही है. खेजड़ी के पेड़ों को काटा जा रहा है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय बिश्नोई ने तर्क दिया कि प्रभावित भूमि अधिकतर बंजर है और खेजड़ी ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है, जो इस क्षेत्र की कठोर जलवायु में जीवित रह सकती है, फिर भी इसकी अंधाधुंध कटाई की जा रही है.

पढ़ें: खेजड़ी पर कानून लाएगी सरकार, प्रारूप तैयार करने के लिए सब कमेटी का गठन

1730 के खेजड़ली बलिदान का किया उल्लेख: खंडपीठ ने वर्ष 1730 में खेजड़ी पेड़ों की रक्षा के लिए खेजड़ली में हुए 363 लोगों के बलिदान का उल्लेख करते हुए कहा कि शायद अब फिर वह समय आ गया है, जब तत्कालीन महाराजा की तरह आज के शासक भी पर्यावरण संतुलन और पेड़ों की रक्षा के लिए फरमान जारी करें. तत्कालीन शासक ने 363 बलिदान के बाद ताम्रपत्र पर पेड़ न काटने के आदेश जारी किए थे.

'खेजड़ी दुर्लभ, फिर भी काटी जा रही': आदेश में खंडपीठ ने कहा कि खेजड़ी पारिस्थितिकी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण एक दुर्लभ रेगिस्तानी वृक्ष है, जो बहुत कम संख्या में उगता है. इसके बावजूद इसे काटने की योजना बनाई जा रही है. इसकी वजह सोलर पावर प्रोजेक्ट बताई जा रही है. कोर्ट ने इसे चौंकाने वाली विडंबना करार दिया. कोर्ट ने उम्मीद जताई कि सरकार द्वारा गठित समिति एक भी पेड़ की कटाई से बचने तथा अपूरणीय क्षति को रोकने के लिए हर संभव विकल्प तलाशेगी. खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण कर दिया.

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