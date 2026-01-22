ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य भर्ती की प्रक्रिया पर लगाई रोक, वकील ने एंबुलेंस स्वयं चलाकर महिला को पहुंचाया अस्पताल

हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य (टीबी एवं चेस्ट) भर्ती-2021 की चयन प्रक्रिया को आगे जारी रखने पर अंतरिम रोक लगा दी है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 8:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य (टीबी) भर्ती-2021 की चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है. इधर, हाईकोर्ट परिसर में ही एक महिला वकील की चोट के बाद जब 108 एंबुलेंस का चालक नहीं मिला तो एक वकील ने स्वयं एंबुलेंस चलाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया.

जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने डॉ. अमित कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सहायक आचार्य (टीबी एवं चेस्ट) भर्ती-2021 की चयन प्रक्रिया को आगे जारी रखने पर अंतरिम रोक लगा दी है. अदालत ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) से जवाब मांगा है. साथ ही यह भी कहा कि चूंकि याचिका का फैसला चयनित अभ्यर्थियों को प्रभावित करेगा, इसलिए उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए.

पढ़ें: गिरफ्तार आरोपियों के फोटो शेयर नहीं करेगी राजस्थान पुलिस, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जारी हुए आदेश

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. माथुर ने कहा कि भर्ती विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा का प्रावधान था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया. साथ ही मेरिट लिस्ट रिजर्व लिस्ट और साक्षात्कार के अंकन के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए. याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह प्रक्रिया कार्मिक विभाग की 23 मई 2022 की अधिसूचना और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि साक्षात्कार के अंक कुल अंकों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते.

वकील की पहल, चालक नहीं मिला तो स्वयं चलाई एंबुलेंस: दूसरी घटना में, हाईकोर्ट में वकालत करने वाली एक महिला वकील के पैर में चोट लगने के बाद, हाईकोर्ट डिस्पेंसरी के डॉक्टर ने उन्हें एसएमएस अस्पताल ले जाने की सलाह दी. कुछ वकीलों ने उन्हें हाईकोर्ट परिसर में तैनात 108 एंबुलेंस से अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया. नर्सिंग स्टाफ ने मरीज को एंबुलेंस में बैठा लिया, लेकिन वाहन चालक नहीं मिला. चालक अरुण चौहान के मोबाइल बंद मिलने पर वकील रविंद्र सिंह ने तत्काल निर्णय लेकर स्वयं एंबुलेंस चलाई और महिला वकील को अस्पताल पहुंचाया. बाद में चालक ने बताया कि वह अपने मोबाइल में खराबी दिखाने के लिए हाईकोर्ट परिसर में ही एक दुकान पर गया हुआ था.

रीको को कोर्ट का नोटिस: राजस्थान हाईकोर्ट ने बगरू विस्तार फेज द्वितीय में नीलामी के बाद सफल बोलीदाता के पक्ष में डिमांड लेटर जारी करने के दौरान संबंधित प्लॉट पर जीएसटी लगाने पर रीको को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि यदि याचिकाकर्ता जीएसटी राशि को छोड़कर मूल राशि जमा कराता है तो ई-नीलामी को रद्द नहीं किया जाए. जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश आशीष गर्ग की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता अक्षत शर्मा ने अदालत को बताया कि रीको ने बगरू विस्तार फेज द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट बेचान के लिए ई-नीलामी आयोजित की थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने भाग लिया और सबसे अधिक ऊंची बोली लगाने के बाद उसे सफल घोषित किया गया. वहीं, गत 3 सितंबर को उसे शेष राशि जमा कराने का डिमांड नोटिस जारी किया गया. याचिका में कहा गया कि इस डिमांड नोटिस में रीको ने मूल राशि के साथ-साथ जीएसटी राशि भी जमा कराने को कहा. जबकि यह खाली प्लॉट है और वहां से न तो किसी वस्तु की सप्लाई होती है और ना ही किसी तरह की सेवा उपलब्ध कराई जाती. ऐसे में खाली प्लॉट पर जीएसटी शुल्क कैसे लगाया जा सकता है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रीको से जवाब तलब करते हुए ई-नीलामी को रद्द नहीं करने को कहा है.

TAGGED:

ASSISTANT PROFESSORS RECRUITMENT
FEMALE LAWYER INJURED
LAWYER DRIVE AMBULANCE
महिला को पहुंचाया अस्पताल
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.