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राजस्थान हाईकोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, जयपुर और जोधपुर में चप्पे-चप्पे की तलाशी

मौके पर पुलिस तैनात ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर/जोधपुर : सोमवार सुबह राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर और जोधपुर परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली. हाईकोर्ट के मेल आईडी पर संदिग्ध ईमेल आया, जिसमें हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इसके बाद एकबारगी हड़कंप मच गया. स्टाफ की ओर से पुलिस को जानकारी दी गई. पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड के साथ चप्पे-चप्पे की तलाशी ली. हालांकि, जब धमकी भरा ईमेल मिला, उस समय कोर्ट शुरू नहीं हुआ. जो लोग भीतर थे, उन्हें बाहर निकलकर पूरे परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया. फिलहाल हाईकोर्ट में प्रवेश रोका गया है. पुलिस का जाप्ता तैनात है. हाईकोर्ट में कड़े किए सुरक्षा के इंतजाम : अशोक नगर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह हाईकोर्ट की ईमेल आईडी पर एक संदिग्ध मेल आया था. इसमें हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. जानकारी मिलने पर थाने की टीम मौके पर पहुंची. बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया. इसके बाद पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई. इस दौरान सिविल डिफेंस की टीम, एम्बुलेंस और दमकल वाहन भी मौके पर मौजूद रहे. हालांकि, तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. उन्होंने बताया लगातार धमकियां मिलने के चलते हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पढ़ें. अजमेर–जोधपुर आरटीओ को बम से उड़ाने की धमकी, नहीं मिली कोई आपत्तिजनक वस्तु