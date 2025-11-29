ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के फैसले: खाद्य कानून में पुलिस नहीं कर सकती सीधे कार्रवाई, यूटीबी चिकित्सकों की सेवाएं रखें जारी

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दूध, मावा और पनीर जैसे खाद्य पदार्थ में मिलावट से जुड़े मामले में अहम फैसला दिया. कोर्ट ने कहा, खाद्य सुरक्षा कानून में पुलिस को सीधे कार्रवाई का अधिकार नहीं है. इस अधिनियम में मामलों की जांच और अभियोजन की तय प्रक्रिया है और उसके अनुसार ही कार्रवाई की जा सकती है. जिन मामलों में विशेष कानून बनाए जाते हैं. वे आम कानूनों पर प्रभावी होते हैं. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ धौलपुर के सदर थाने में 2022 में दर्ज एफआईआर और उस आधार पर आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी. हालांकि संबंधित अथॉरिटी साल 2006 के एक्ट के तहत कार्रवाई करने को स्वतंत्र है.

जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश रवि की आपराधिक याचिका को मंजूर करते हुए दिए. अधिवक्ता मयंक गुप्ता ने बताया, याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस ने सीधे एफआईआर दर्ज कर मिलावटी और मिस ब्रांड का खाद्य सामान बेचने का आरोप लगाया. इस आधार पर पुलिस ने निचली अदालत में आरोप पत्र भी पेश कर दिया, जबकि खाद्य सुरक्षा कानून 2006 में ऐसे मामलों को लेकर अलग से प्रावधान किए हैं. याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी को नुकसान पहुंचाने का आरोप साबित नहीं है. ऐसे में पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार ही नहीं है तो उस आधार पर आरोप पत्र भी पेश नहीं किया जा सकता. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में दर्ज एफआईआर और उस आधार पर कार्रवाई रद्द कर दी.