हाईकोर्ट के फैसले: खाद्य कानून में पुलिस नहीं कर सकती सीधे कार्रवाई, यूटीबी चिकित्सकों की सेवाएं रखें जारी
हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा कानून से जुड़े मामले में प्राथमिकी रद्द करते हुए अहम टिप्पणी की. वहीं डॉक्टर्स की नियुक्ति पर अहम फैसला दिया.
Published : November 29, 2025 at 8:26 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दूध, मावा और पनीर जैसे खाद्य पदार्थ में मिलावट से जुड़े मामले में अहम फैसला दिया. कोर्ट ने कहा, खाद्य सुरक्षा कानून में पुलिस को सीधे कार्रवाई का अधिकार नहीं है. इस अधिनियम में मामलों की जांच और अभियोजन की तय प्रक्रिया है और उसके अनुसार ही कार्रवाई की जा सकती है. जिन मामलों में विशेष कानून बनाए जाते हैं. वे आम कानूनों पर प्रभावी होते हैं. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ धौलपुर के सदर थाने में 2022 में दर्ज एफआईआर और उस आधार पर आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी. हालांकि संबंधित अथॉरिटी साल 2006 के एक्ट के तहत कार्रवाई करने को स्वतंत्र है.
जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश रवि की आपराधिक याचिका को मंजूर करते हुए दिए. अधिवक्ता मयंक गुप्ता ने बताया, याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस ने सीधे एफआईआर दर्ज कर मिलावटी और मिस ब्रांड का खाद्य सामान बेचने का आरोप लगाया. इस आधार पर पुलिस ने निचली अदालत में आरोप पत्र भी पेश कर दिया, जबकि खाद्य सुरक्षा कानून 2006 में ऐसे मामलों को लेकर अलग से प्रावधान किए हैं. याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी को नुकसान पहुंचाने का आरोप साबित नहीं है. ऐसे में पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार ही नहीं है तो उस आधार पर आरोप पत्र भी पेश नहीं किया जा सकता. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में दर्ज एफआईआर और उस आधार पर कार्रवाई रद्द कर दी.
पढ़ें: दो बड़े फैसले : परीक्षा तैयारी के लिए कम समय देने पर मांगा जवाब, जांच अधिकारी पर की ये टिप्पणी
यूटीबी चिकित्सकों को राहत: उधर, अन्य मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नियमित नियुक्ति के बाद चिकित्सकों के पद खाली रहने पर याचिकाकर्ता यूटीबी चिकित्सकों की सेवाएं जारी रखने के आदेश दिए. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने राजवीर व अन्य की याचिका पर ये आदेश दिए. अधिवक्ता विजय पाठक ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता करौली और धौलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कई साल से यूटीबी आधार पर चिकित्सा अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं. विभाग ने समय-समय पर उनकी सेवा अवधि बढ़ाई, लेकिन बीते 28 अक्टूबर को अचानक स्थानीय सीएमएचओ ने उन्हें ड्यूटी पर आने से मना कर दिया. विभाग ने चिकित्सकों की नियमित नियुक्ति की बात कही. कई चिकित्सकों ने नियमित पद ग्रहण कर लिया. इसके बावजूद कई पद रिक्त हैं. याचिका में कहा कि वे ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं और इसके बदले उन्हें पीजी पाठ्यक्रम में बोनस अंकों का लाभ मिलेगा. ऐसे में यदि उन्हें अचानक सेवा से हटाया तो पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रभावित होगा. एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को नियमित नियुक्ति के बाद पद रिक्त रहने पर सेवा में रखने को कहा.