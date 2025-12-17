ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में तीन मामले: जेड आकार ROB पर रोक की मांग, जेल सुधार मामला टला, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के लिए जमीन पर कोर्ट सख्त

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने बांदीकुई के आगरा फाटक पर जेड आकार का आरओबी बनाए जाने से जुड़े मामले में उत्तर-पश्चिम रेलवे के जीएम, डीआरएम, प्रमुख सार्वजनिक निर्माण सचिव और दौसा कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस संदीप तनेजा की एकलपीठ ने यह आदेश निखिल झालानी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न इस आरओबी के निर्माण पर रोक लगा दी जाए.

ROB मामले की सुनवाई: याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र सोनी ने अदालत को बताया कि बांदीकुई में रेलवे फाटक नंबर 104 पर आरओबी बनाया जाने वाला है. इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने करीब 150 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है. याचिका में कहा गया कि यह आरओबी जेड आकार में बनाया जाएगा. इस आरओबी पर दो जगह तीखे घुमाव होने के कारण यह वाहन चालकों के लिए दुर्घटनाओं का कारण बनेगा. तीखे मोड़ से वाहन चालकों को सामने से आने वाले वाहन को देखने में समस्या होगी और ब्रेकिंग के लिए भी कम समय मिलेगा.

याचिका में कहा गया कि पूर्व में इंदौर और भोपाल में एल आकार में बनाए गए पुल के कारण वाहन चालकों को समस्या हो रही है. ऐसे में यहां बनने वाले आरओबी पर भी वाहन चालकों को इसी समस्या का सामना करना पड़ेगा. याचिकाकर्ताओं की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार और अन्य संबंधित विभागों को कई बार अभ्यावेदन देकर शिकायत की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिका में गुहार की गई कि इस जेड आकार वाले आरओबी के निर्माण पर रोक लगाई जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जेल में बंद कैदियों का मामला: वहीं, एक दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के कल्याण से जुड़े मामले में पूर्व में दिए निर्देश के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की निरीक्षण रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने के लिए मामले की सुनवाई 7 जनवरी तक टाल दी है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि गत 18 अगस्त को अदालत ने सभी डीजे को कहा था कि वे स्थानीय जेलों का दौरा कर देखें कि जेल सुधार को लेकर दिए अदालती आदेश की पालना हुई है या नहीं. इस संबंध में संबंधित जिला न्यायाधीशों की ओर से पेश रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है. इस पर अदालत ने कहा कि ये रिपोर्ट अभी तक रिकॉर्ड पर भी नहीं आई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण की सुनवाई 7 जनवरी तक टाल दी है. कैदियों के हालातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने सालों पहले स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था. इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को 45 बिंदुओं पर दिशा-निर्देश दिए थे. वहीं बाद में राज्य सरकार ने पांच अन्य बिंदुओं पर भी पालना रिपोर्ट मांगी थी.