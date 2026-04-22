हाईकोर्ट की खबरें : जवाहर सर्किल के पास स्थित 13 बीघा भूमि मामले में जेडीए की अपील मंजूर, खान अभियंता पद की पदोन्नति पर अंतरिम रोक
पदोन्नति पर अंतरिम रोक. कोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य से जवाब-तलब. वहीं, 13 बीघा भूमि मामले में जेडीए की अपील मंजूर.
Published : April 22, 2026 at 10:16 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 51 वर्ष पहले अवाप्त जमीन के मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण को राहत दी है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अवाप्तशुदा जमीन के बदले 25 प्रतिशत जमीन देने के एकलपीठ के आदेश को खारिज कर दिया. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश जेडीए की अपील को मंजूर करते हुए दिए.
जेडीए की ओर से अपील में अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जिस मामले में जमीन के बदले 25 प्रतिशत विकसित जमीन देने का आदेश दिया, उसमें अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा कोर्ट में जमा कराया जा चुका है और उस जमीन पर 2017 में कब्जा लेकर फेंसिंग कराई जा चुकी है. इस तथ्य को याचिकाकर्ता काश्तकार ने छिपाया और उसके आधार पर एकलपीठ ने विकसित जमीन देने का आदेश दिया. इसके विपरीत काश्तकार रणजीत सिंह मीना के उत्तराधिकारियों की ओर से कहा गया कि अवाप्ति 2005 से पहले की है, इसलिए एकलपीठ का आदेश सही है. न काश्तकारों को मुआवजा मिला है और न ही कब्जा लिया गया है.
इस मामले में अवाप्तशुदा जमीन के बदले 25 प्रतिशत विकसित जमीन देने की राज्य सरकार की गाइडलाइन लागू होती हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जेडीए की अपील को मंजूर करते हुए एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया है. मामले के अनुसार अवाप्ति को काश्तकारों ने वर्ष 1974 में याचिका के जरिए चुनौती दी, जिसे हाईकोर्ट ने मई 1975 में खारिज कर दिया. साल 1975 में फिर याचिका दायर की गई, जो मार्च 1978 में निस्तारित कर दी गई। विवाद अदालत में लंबित होने के कारण जेडीए ने 1979 में मुआवजा राशि कोर्ट में जमा करवा दी.
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साल 2010 में काश्तकार रणजीत सिंह की ओर से याचिका दायर की गई, जो अगस्त 2012 में खारिज कर दी गई. इसके खिलाफ पेश एसएलपी भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. इसके बाद कई बार अलग-अलग याचिका दायर हुई, जो खारिज हुई. वहीं, साल 2023 में फिर याचिका दायर हुई, जिसके आधार पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मार्च 2026 में काश्तकार के परिवार को 20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत वाणिज्यिक विकसित जमीन देने का आदेश दिया.
खान अभियंता पद की पदोन्नति पर अंतरिम रोक, मांगा जवाब : राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक खान अभियंता से खान अभियंता के पद पर गत 28 जनवरी को दी गई पदोन्नति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश पुष्पेन्द्र सिंह की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता एएस राठौड ने अदालत को बताया की याचिकाकर्ता को साल 2024-25 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दी गई, जबकि उससे जूनियर को एक साल पूर्व साल 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किया गया. याचिका में कहा गया कि साल 2023-24 की रिक्तियों के विरूद्ध याचिकाकर्ता को यह कहते हुए पदोन्नति नहीं दी गई थी कि उसे परिनिंदा का दंड दिया गया था.
जबकि राज्य सरकार के 22 अक्टूबर, 2024 के परिपत्र के अनुसार परिनिंदा का दंड पदोन्नति के आड़े नहीं आएगा. इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को पदोन्नत नहीं कर उसके जूनियर को पदोन्नति देना नियमों के खिलाफ है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 28 जनवरी को दी गई पदोन्नति पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार व अन्य से जवाब तलब किया है.