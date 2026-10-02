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2 साल से जवाब न देने पर कोर्ट सख्त, 10 हजार के हर्जाने और पौधारोपण की शर्त पर मिली अनुमति

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारी को हटाने से जुडे़ मामले में नगर निगम को दस हजार रुपए के जुर्माने के साथ ही 25 छायादार पौधे लगाने की शर्त पर जवाब पेश करने की अनुमति दी है. अदालत ने हर्जाना राशि तीन सप्ताह में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में जमा कराने को कहा है. इस राशि का उपयोग एसोसिएशन पांच साल से कम अनुभव वाले युवा वकीलों के लिए कानूनी किताबें खरीदने के लिए करेगी. इसके साथ ही अदालत ने निगम को सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले इन पौधों की तस्वीरें और इनकी देखभाल करने की अंडरटेकिंग पेश करने को कहा है. जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश साहुल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.