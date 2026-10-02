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2 साल से जवाब न देने पर कोर्ट सख्त, 10 हजार के हर्जाने और पौधारोपण की शर्त पर मिली अनुमति

समय पर जवाब पेश नहीं करने पर आयुक्त की ओर से माफी मांगी गई और सुनवाई के दौरान जवाब पेश करने की अनुमति मांगी.

Rajasthan High Court Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2026 at 8:32 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारी को हटाने से जुडे़ मामले में नगर निगम को दस हजार रुपए के जुर्माने के साथ ही 25 छायादार पौधे लगाने की शर्त पर जवाब पेश करने की अनुमति दी है. अदालत ने हर्जाना राशि तीन सप्ताह में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में जमा कराने को कहा है. इस राशि का उपयोग एसोसिएशन पांच साल से कम अनुभव वाले युवा वकीलों के लिए कानूनी किताबें खरीदने के लिए करेगी. इसके साथ ही अदालत ने निगम को सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले इन पौधों की तस्वीरें और इनकी देखभाल करने की अंडरटेकिंग पेश करने को कहा है. जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश साहुल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में निगम आयुक्त अदालत में पेश हुए. अदालत ने कहा कि याचिका में ढाई साल से जवाब पेश नहीं होने के कारण उन्हें बुलाया गया है. इस पर आयुक्त ने कहा कि मामले से जुड़ा तथ्यात्मक रिकॉर्ड निगम के वकील को मुहैया करा दिया गया था. इसके साथ ही समय पर जवाब पेश नहीं करने पर आयुक्त की ओर से माफी मांगी गई और सुनवाई के दौरान जवाब पेश करने की अनुमति मांगी. इस पर अदालत ने हर्जाने और पौधारोपण की सशर्त पर जवाब पेश करने की अनुमति दी.

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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर अनुकंपा में सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति का आवेदन किया था. निगम ने उसके आवेदन पर जांच के बाद नियुक्ति दे दी. इसके बाद याचिकाकर्ता की नियुक्ति को लेकर निगम में शिकायत दी गई. जिसकी जांच के बाद नियुक्ति को सही माना गया, लेकिन वापस शिकायत आने पर याचिकाकर्ता को जानकारी छिपाने के आधार पर बर्खास्त कर दिया. जिसके बाद उसने 2024 में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका पर निगम निगम की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर निगम कमिश्नर को तलब किया गया था.

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