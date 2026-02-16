ETV Bharat / state

20 हजार करोड़ की जरूरत की जगह जुटाए नहीं जा रहे 2 हजार करोड़ भी, क्या दूसरे कामों को रोक दें- हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने जर्जर स्कूल तो मानवाधिकार आयोग ने एयरपोर्ट पर श्वान के हमले के मामले में सुनवाई की.

DILAPIDATED BUILDINGS OF SCHOOLS, GOVERNMENT SCHOOLS IN RAJASTHAN
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 16, 2026 at 8:22 PM IST

4 Min Read
जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की जरूरत होने के बावजूद बजट में नाममात्र का प्रावधान करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार अन्य कामों के टेंडर जारी कर रही है, लेकिन स्कूलों के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा. ऐसे में क्या हम स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर अगले एक साल के लिए अन्य कामों का टेंडर जारी करने पर रोक लगा दें?. अदालत ने कहा कि हम एक कमेटी गठन पर विचार करेंगे, जो काम को मॉनिटर करेगी. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 5 मार्च को तय की है. जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पेश हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि बजट में स्कूल की मरम्मत के लिए करीब 550 करोड़ रुपए और नए भवनों के लिए करीब 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसी तरह 200 करोड़ का बजट स्कूलों में लैब के लिए दिया गया है. इस पर अदालत ने कहा कि पूर्व की सुनवाई में स्कूलों के लिए बीस हजार करोड़ रुपए की जरूरत बताई गई थी.

बजट की यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है. अदालत ने कहा कि यह देखें कि स्कूलों के लिए डोनेशन, भामाशाह योजना, एमपी-एमएलए फंड का इसके लिए किस तरह उपयोग हो सकता है. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मंदिरों में 600 करोड़ रुपए दान के आ सकते हैं तो शिक्षा का दान भी बड़ा दान है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई पांच मार्च को तय की है.

पर्यटकों का स्वागत श्वान हमले कर करें, यह शोभनीय नहींः राज्य मानवाधिकार आयोग ने एयरपोर्ट पर आवारा श्वानों के पर्यटक पर हमला करने की घटना पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि यह शोभनीय नहीं है कि एयरपोर्ट पर आगमन पर पर्यटकों का स्वागत श्वान हमला कर करें. इसके साथ ही आयोग ने मामले में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, एयरपोर्ट मैनेजर और एयरपोर्ट अथॉरिटी सहित नगर निगम के सांगानेर जोन उपायुक्त से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है. वहीं, आयोग ने मामले में घायल इजरायली महिला के इलाज पर हुए खर्च का पुनर्भरण करने के लिए एयरपोर्ट मैनेजर को निर्देश दिए हैं. आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश प्रकरण में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स पर कार्रवाई करते हुए दिए.

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि एयरपोर्ट प्रबंधन के साथ ही एयरपोर्ट प्राधिकरण, जिला प्रशासन और नगर निगम सहित वहां तैनात सीआईएसएफ का दायित्व है कि वह खतरनाक प्रवृति के श्वानों को तुरंत वहां से हटाए. इससे एयरपोर्ट जैसे प्रतिष्ठित स्थान के साथ ही शहर की प्रतिष्ठा धूमिल ना हो. वहीं, एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना की गाइड लाइन के अनुसार श्वान को दूसरी जगह नहीं छोड़ा जा सकता, उचित नहीं है. इस संबंध में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर रविवार को दिल्ली से जयपुर पहुंची इजरायली महिला यात्री पर कुत्ते ने हमला कर दिया. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. ऐसे में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. रिपोर्ट में यह भी प्रकाशित किया गया था कि श्वान पहले भी तीन लोगों को काट चुका है.

