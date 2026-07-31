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कोर्ट की खबरें : पंचायत-निकाय चुनाव मामले में अवमानना याचिकाएं निस्तारित, लार्जर बेंचों में हुई सुनवाई

लार्जर बेंचोंं में एमएसीटी की क्लेम राशि पर टैक्स कटौती व हाईकोर्ट परिसर में मनु की प्रतिमा मामलों में सुनवाई : राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में शुक्रवार को विभिन्न मुद्दों की सुनवाई को लेकर तीन-तीन न्यायाधीशों की चार लार्जर बेंच बनीं. इनमें तीन लार्जर बेंच जयपुर पीठ के मामलों के लिए और एक लार्जर बेंच जोधपुर मुख्यपीठ के मामलों की सुनवाई के लिए बनाई थी. हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा की अगुवाई वाली पहली लार्जर बेंच में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई कि क्या एमएसीटी के मामलों में मिलने वाली क्लेम राशि पर मिलने वाला ब्याज आयकर के दायरे में आता है और क्या बीमा कंपनी उस पर टैक्स की कटौती कर सकती है.

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में 22 मई के आदेश से राज्य सरकार व चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया 31 जुलाई 2026 तक पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन इस दौरान ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पंचायत व निकाय चुनाव का समय बढ़वाने का प्रार्थना पत्र दायर किया. खंडपीठ ने 20 जुलाई के आदेश से चुनाव का समय बढ़ाते हुए राज्य सरकार को पंचायत व निकाय चुनाव 15 नवंबर तक करवाने का निर्देश दिया.

सुनवाई के दौरान प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता पुनीत सिंघवी व प्रेमचंद देवंदा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव का समय बढ़वाने के लिए खंडपीठ में प्रार्थना पत्र दायर किया था, जिस पर अब राज्य सरकार को पंचायत व निकाय चुनाव 15 नवंबर तक करवाने हैं. इसलिए ये अवमानना याचिकाएं सारहीन हो गई हैं और आगे सुनवाई योग्य नहीं हैं. इसलिए इन्हें वापस लेने की अनुमति दी जाए. खंडपीठ ने प्रार्थी पक्ष को सुनने के बाद अवमानना याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति देते हुए निस्तारित कर दिया.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पंचायत और निकाय चुनाव कराने को लेकर पूर्व में 22 मई को दिए आदेश की पालना नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिकाएं शुक्रवार को निस्तारित कर दीं. जस्टिस सुदेश बंसल व जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने यह निर्देश पूर्व एमएलए संयम लोढ़ा व गिरिराज सिंह देवंदा की अवमानना याचिकाओं पर दिया.

इस मामले में बीमा कंपनियों की ओर से अधिवक्ता वीरेन्द्र अग्रवाल ने बहस की. बीमा कंपनी की ओर से कहा कि आयकर कानून में प्रावधान है और गाइडलाइन भी बनी हुई है. उसमें ही टैक्स कटौती का प्रावधान है. वहीं, लार्जर बेंच को अन्य पक्षों की ओर से बताया कि यह समान मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित चल रहा है और वहां पर 7 अगस्त को सुनवाई होनी है. देशभर के हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर अलग-अलग मत दिए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है. यह जानकारी सामने आने पर लार्जर बेंच ने मामले की सुनवाई सितंबर में तय की. एमएसीटी की क्लेम राशि पर टैक्स कटौती का यह विवाद 2022 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लार्जर बेंच को भेजा था.

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लार्जर बेंच-2 : हाईकोर्ट परिसर में मनु की प्रतिमा मामले में कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लेने के लिए समय दिया - हाईकोर्ट परिसर में मनु की प्रतिमा लगाए जाने से जुड़े विवाद मामले की सुनवाई जस्टिस इन्द्रजीत सिंह, महेन्द्र गोयल व अनूप कुमार ढंड की दूसरी लार्जर बेंच में थी. इस मामले में बेंच को बताया कि प्रार्थी आचार्य धर्मेन्द्र महाराज की मौत हो गई है. इस मामले में कानूनी उत्तराधिकारियों पक्षकार बनाने और रिकॉर्ड पर लेने की प्रक्रिया होनी है. इसलिए समय दिया जाए। लार्जर बेंच ने समय देते हुए सुनवाई टाल दी.

लार्जर बेंच-3 : दुष्कर्म व पॉक्सो केस के अभियुक्तों को खुली जेल में भेजने के मुद्दे पर सुनवाई - तीसरी लार्जर बेंच जस्टिस वीके भारवानी, जस्टिस उमाशंकर व्यास व जस्टिस प्रवीर भटनागर की थी. इस बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए गंगाराम बनाम राज्य सरकार मामले में दिसंबर 2024 में यह मुद्दा था कि क्या दुष्कर्म व नाबालिग से दुष्कर्म के पॉक्सो मामलों में सजा काट रहे अभियुक्तों को खुली जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है? इस मुद्दे पर लार्जर बेंच में सुनवाई हुई और शनिवार को भी तय की है.

लार्जर बेंच-4 : वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं व बच्चों के मामलों को प्राथमिकता से लेने पर सुनवाई टली - हाईकोर्ट में चौथी लार्जर बेंच जस्टिस विनीत माथुर, जस्टिस कुलदीप माथुर व जस्टिस नुपुर भाटी की बनी. इस लार्जर बेंच के समक्ष इस मुद्दे पर सुनवाई होनी थी कि क्या वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होनी चाहिए? लेकिन मामले में सुनवाई टल गई.