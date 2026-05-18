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कोर्ट की खबरें : पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई टली, पांव काटकर चांदी के कड़े लूटने पर अभियुक्त को सजा

पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर अवमानना याचिका पर सुनवाई टली. वहीं, महिला की हत्या के मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2026 at 8:46 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में अदालती आदेश के बावजूद 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर 26 मई तक सुनवाई टाल दी है. जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश गिर्राज सिंह और संयम लोढा की अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि मामले में राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कराने के लिए तय समय सीमा बढाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किए गए हैं और उन पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा गया है. ऐसे में मामले की सुनवाई टाली जा रही है. अवमानना याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने कहा कि अदालत ने प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव कराने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया था.

इसके बावजूद भी तय समय पर चुनाव नहीं कराए गए. ऐसे में यह अदालती आदेश की अवमानना है. दूसरी ओर 15 अप्रैल के बाद राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, स्कूल स्टाफ, गर्मी और बारिश के मौसम के साथ ही अन्य कारण बताते हुए दिसंबर तक चुनाव कराने की छूट मांगी है. जिस पर खंडपीठ ने सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है.

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हत्या के बाद पांव काटकर चांदी के कड़े लूटे, नाबालिग अभियुक्त को सजा : जिले के बालक न्यायालय ने पशु चराने गई महिला की हत्या करने के बाद उसके पांव काटकर चांदी के कड़े लूटने वाले करीब 17 वर्षीय अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Jaipur District Court
जयपुर जिला न्यायालय (ETV Bharat File Photo)

पीठासीन अधिकारी माधवी दिनकर ने अपने आदेश में कहा कि केवल गहने लूटने के लिए महिला की हत्या कर उसके पांव काट देना, केवल एक अपराध नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की पूर्ण समाप्ति का संकेत है. इतनी कम उम्र में व्यक्ति लालच के लिए इतनी क्रूरता कर सकता है तो यह सिर्फ व्यक्तिगत विकृति नहीं बल्कि समाज, संस्कार, हिंसक मानसिकता और नैतिक पतन पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है. एक इंसान की जान की कीमत चांदी के कड़ों से कम समझ लेना अत्यंत शर्मनाक है. अदालत ने कहा कि कोर्ट बालक न्यायालय के रूप में काम कर रहा है. ऐसे में वह अभियुक्त को फांसी या आजीवन कारावास से दंडित नहीं कर सकता.

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अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुरेश कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि 19 अक्टूबर, 2021 को रामगोपाल शर्मा ने जमवारामगढ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी पत्नी दोपहर को अपने खेत पर पशु चराने गई थी. थोड़ी देर बाद उसके पास परिचित व्यक्ति का फोन आया कि उसकी पत्नी को किसी ने मार दिया है. जब वह मौके पर पहुंचा तो उसकी पत्नी मरी हुई पड़ी थी और दोनों पांव के पंजे कटे हुए थे. इसके अलावा पत्नी के पैरों के कड़े व कानों की बालियां शरीर पर मौजूद नहीं थीं. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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