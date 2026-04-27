हाईकोर्ट की खबरें : लैंड पूलिंग योजना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अतिक्रमण मामले में सरकार से मांगा जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी. भूमि मालिकों से जमीन का कब्जा नहीं ले जेडीए. गैर मुमकिन नाले की जमीन पर अतिक्रमण पर मांगा जवाब.
Published : April 27, 2026 at 9:50 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शहर की टोंक रोड व डिग्गी मालपुरा रोड के किसानों व भूमि मालिकों को राहत देते हुए जेडीए की 18 जनवरी 2024 की अधिसूचना के तहत की जाने वाली लैंड पूलिंग योजना पर अंतरिम रोक लगा दी है. वहीं, कहा है कि इस योजना के जरिए जेडीए 15 फरवरी 2024 के प्रकाशन के तहत टोंक रोड पर शिवदासपुरा, चंदलाई बरखेड़ा और डिग्गी मालपुरा रोड पर गांव अचरावाला, जयसिंहपुरा उर्फ तेजावाला और अभयपुरा में किसी जमीन का कब्जा भी नहीं ले.
एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह निर्देश काना राम व अन्य स्थानीय किसानों व भूमि मालिकों की याचिका पर दिया. खंडपीठ ने कहा कि उपरोक्त अधिनियम और उसके तहत बनाई गई योजना, 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है. वहीं, राज्य सरकार के अधिनियम में भूमि अधिग्रहण की नई विधि के परिणामस्वरूप, भूमि मालिकों और किसानों की संपत्तियां बिना किसी मुआवजे के ही उनसे छीन ली जाएंगी.
खंडपीठ ने जेडीए को पाबंद किया कि आगामी तारीख तक भूमि मालिकों से वह जमीन का कब्जा नहीं ले, साथ ही मामले में जेडीए को जवाब की छूट देते हुए आगामी सुनवाई 27 मई को रखी है. याचिका में अधिवक्ता पल्लवी मेहता ने बताया कि राज्य सरकार की राजस्थान लैंड पूलिंग स्कीम अधिनियम, 2016 के तहत जेडीए को व्यापक अधिकार दिए गए हैं. इससे बिना पारंपरिक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अपनाए ही जेडीए द्वारा भूमि पर नियंत्रण किया जा सकता है.
पढ़ें : दो बड़े मामले: HC ने सिविल मामलों में FIR दर्ज करने को माना गलत, शतरंज एसोसिएशन के चुनाव पर दखल से इनकार
इस अधिनियम के तहत सड़क, पार्क, आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए भूमि का पुनर्विन्यास किया जा सकता है. ऐसे में लैंड पूलिंग योजना में उनकी जमीन आने से उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं. इसलिए इन इलाकों में जेडीए की लैंड पूलिंग योजना की क्रियांविति पर रोक लगाई जाए.
गैर मुमकिन नाले की जमीन पर अतिक्रमण मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब : राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सांगानेर तहसील के गांव खटवाड़ा में खसरा नंबर 220 की भूमि पर स्थित गैर मुमकिन नाले पर किए गए अवैध अतिक्रमण मामले में राज्य सरकार सहित अतिक्रमी से जवाब देने के लिए कहा है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह निर्देश गोविन्दराम की पीआईएल पर दिया.
अधिवक्ता सिद्धार्थ जैन ने बताया कि इस भूमि पर गैर मुमकिन नाला 1955 से बहता आ रहा है. इसके पानी का उपयोग समीप के कृषक करते रहे हैं, लेकिन हाल में उक्त खसरा नंबर के खातेदार ने ही गैरमुमकिन नाले की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर नाले पर मिट्टी रोड़ी डालकर उसके बहाव क्षेत्र में रुकावट कर दी है. वहीं, उसे समतल कर उसकी जमीन को बेचने पर आमादा है. स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस थाना सेज सहित अन्य जगह पर की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है. जबकि हाईकोर्ट के स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में 29 मई 2012 को दिए आदेश की पालना में राज्य सरकार ने 26 जून 2012 को एक सर्कुलर जारी कर गैर मुमकिन नाले के आवंटन और नियमन पर पाबंदी लगा रखी है.
साथ ही कहा था कि 1955 के बाद कोई आवंटन यदि दर्ज हो तो उन्हें निरस्त करने की भी कार्यवाही की जाए, लेकिन तहसीलदार सांगनेर ने गैरमुमकिन नाले की भूमि को खातेदारी में दर्ज कर दिया. ऐसा करना हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.