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हाईकोर्ट की अहम व्यवस्था: वैवाहिक विवाद में एफआईआर सरकारी नौकरी में बाधक नहीं...दोषसिद्धि तक हर नागरिक निर्दोष

हाईकोर्ट, जोधपुर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने वैवाहिक कलह के चलते दर्ज आपराधिक मुकदमों को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण वाला फैसला सुनाया. जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि केवल एफआईआर दर्ज होने या मामला लंबित रहने से किसी नागरिक के चरित्र पर दाग नहीं लग जाता. दोषसिद्ध होने तक हर व्यक्ति निर्दोष माना जाता है. कोर्ट ने कहा, वैवाहिक विवादों में कई बार दबाव बनाने के उद्देश्य से भी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं. ऐसे में आरोपों की गंभीरता और पद के कर्तव्यों पर उसके प्रभाव का आकलन किए बिना किसी चयनित अभ्यर्थी को रोजगार से वंचित रखना उसके आजीविका और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का हनन है.