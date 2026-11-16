हाईकोर्ट की अहम व्यवस्था: वैवाहिक विवाद में एफआईआर सरकारी नौकरी में बाधक नहीं...दोषसिद्धि तक हर नागरिक निर्दोष
कोर्ट ने कहा, वैवाहिक विवादों में कई बार दबाव बनाने के उद्देश्य से भी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं.
Published : November 16, 2026 at 8:27 PM IST
जोधपुर: हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने वैवाहिक कलह के चलते दर्ज आपराधिक मुकदमों को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण वाला फैसला सुनाया. जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि केवल एफआईआर दर्ज होने या मामला लंबित रहने से किसी नागरिक के चरित्र पर दाग नहीं लग जाता. दोषसिद्ध होने तक हर व्यक्ति निर्दोष माना जाता है. कोर्ट ने कहा, वैवाहिक विवादों में कई बार दबाव बनाने के उद्देश्य से भी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं. ऐसे में आरोपों की गंभीरता और पद के कर्तव्यों पर उसके प्रभाव का आकलन किए बिना किसी चयनित अभ्यर्थी को रोजगार से वंचित रखना उसके आजीविका और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का हनन है.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुणालसिंह राठौड़ ने बताया कि चूरू जिले की तारानगर तहसील के पांडरेऊ टिब्बा गांव निवासी 29 वर्षीय कुलदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किया. याचिकाकर्ता कुलदीप ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 12 दिसंबर 2024 के विज्ञापन के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए आवेदन किया था. सितंबर 2025 में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फरवरी 2026 में उनके दस्तावेजों का सत्यापन हुआ. जुलाई-अगस्त 2026 में कुलदीप सिंह को अपने गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापन आवंटित कर दिया गया, लेकिन जब वे कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे तो विद्यालय प्रशासन ने पुलिस सत्यापन रिपोर्ट का हवाला देते हुए जॉइनिंग से मना कर दिया.
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स्कूल प्रशासन ने दिया हवाला: अधिवक्ता राठौड़ के अनुसार, चयन प्रक्रिया के दौरान नवंबर 2025 में याचिकाकर्ता कुलदीप की पत्नी ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85, 115(2) और 316(2) के तहत दहेज प्रताड़ना व मारपीट आदि की एफआईआर दर्ज करवाई थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राठौड़ ने कोर्ट में तर्क दिया कि भर्ती विज्ञापन की शर्त संख्या 18 और कार्मिक विभाग के 4 दिसंबर 2019 के परिपत्र के तहत ऐसे मामलों में स्वतः अयोग्यता का प्रावधान नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के 'अवतार सिंह' और हाईकोर्ट के 'नीरज कंवर' प्रकरण के सिद्धांतों के अनुसार विभाग को आरोपों की प्रकृति का स्वतंत्र मूल्यांकन करना आवश्यक था, जो नहीं किया गया.
तुरंत नियुक्ति के आदेश: दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के तर्क खारिज किए एवं विभागीय कार्रवाई को मनमाना करार दिया. कोर्ट ने शिक्षा विभाग और चयन बोर्ड को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उसकी मेरिट और श्रेणी के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तुरंत नियुक्ति दी जाए. हालांकि, कोर्ट ने शर्त रखी है कि अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष शपथपत्र देना होगा कि लंबित प्रकरण में भविष्य में दोषी ठहराया गया तो इस नियुक्ति के आधार पर किसी विशेष अधिकार का दावा नहीं करेगा, जबकि दोषमुक्त होने पर सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा.
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