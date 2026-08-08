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हाईकोर्ट ने RGHS नियमों की अवहेलना पर राज्य सरकार व अस्पताल से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने महावीर जयपुरिया राजस्थान हॉस्पिटल के आरजीएचएस नियमों की अवहेलना के मामले में प्रमुख चिकित्सा सचिव, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरजीएचएस परियोजना निदेशक और महावीर जयपुरिया राजस्थान हॉस्पिटल से जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस अनुरूप सिंघी ने यह आदेश अश्फाक अहमद नकवी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता की पत्नी सुरैया बानो को 14 जुलाई 2025 से 29 जुलाई 2025 तक जयपुरिया राजस्थान हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया था. हॉस्पिटल ने उससे आरजीएचएस योजना में इलाज के लिए 14 जुलाई से 19 जुलाई तक 1,09,728 नकद लिए और 19 जुलाई से 21 जुलाई तक 1,22,272 लिए. वहीं, बाद में 21 जुलाई से 29 जुलाई तक इलाज के 1,73,000 लिए. पढ़ेंः कोर्ट की खबरें: हाईकोर्ट ने चिकित्सीय व्यय पुनर्भरण के आदेश दिए, पेपर लीक के आरोपियों को जमानत से इनकार इलाज के दौरान उसकी पत्नी का निधन होने पर उससे राशि वसूलने के बाद ही शव परिजनों को दिया. प्रार्थी ने इसकी शिकायत परियोजना निदेशक से की. परियोजना निदेशक ने 26 दिसंबर 2025 के आदेश से हॉस्पिटल को आरजीएचएस नियमों के अवहेलना का दोषी माना और 30 दिन में प्रार्थी से वसूले 4.05 लाख रुपए भुगतान के निर्देश दिए. हॉस्पिटल प्रशासन ने इसकी अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी के यहां की. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपील आंशिक तौर पर मंजूर कर 24 जून 2026 के आदेश से हॉस्पिटल को निर्देश दिया कि वह 1,96,134 रुपए प्रार्थी को दे. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जब हॉस्पिटल को नियमों की अवहेलना का दोषी माना है तो उससे वसूली गई पूरी राशि क्यों नहीं दिलवाई गई?. मुख्य कार्यकारी अधिकारी का आदेश गलत है. ऐसे में उसे रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.