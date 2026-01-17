ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के फैसलेः याचिका पर सरकार से मांगा जवाब, प्रशिक्षण भत्ते की रिकवरी पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग और प्रशिक्षण भत्ता से जुड़े मामले की सुनवाई की.

IRREGULARITIES IN UPLOADING DATA, TRANSPORT DEPARTMENT
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat file photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 17, 2026 at 8:03 PM IST

4 Min Read
जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग में साल 2013 के पूर्व के वाहनों के बैकलॉग डेटा को सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने में अनियमिता से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने से जुड़े मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील सैनी व दस अन्य अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि परिवहन विभाग ने एक आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर गत 20 नवंबर और 9 दिसंबर को आदेश जारी कर प्रदेशभर के परिवहन कार्यालयों में एफआईआर दर्ज कराने और विभागीय कार्रवाई आरंभ करने के निर्देश दिए. जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि पुराने वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण, तीन अंक वाले पुराने नंबरों के संरक्षण और साल 2013 से पूर्व के वाहनों के बैकलॉग डेटा को वाहन सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने में गंभीर अनियमिता की गई, जिससे राज्य सरकार को 400 से 600 करोड़ रुपए तक का राजस्व नुकसान हुआ.

याचिका में दिया ये तर्कः याचिका में कहा गया कि जांच समिति ने बिना वित्तीय सलाहकार की रिपोर्ट लिए कथित नुकसान का आरोप लगाया है और ना ही वाहन वार कोई विवरण जारी किया है. इसके अलावा जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा भी नहीं है कि किस नियम की अवहेलना हुई और किस आधार पर आपराधिक मंशा का आरोप लगाया जा रहा है. याचिका में कहा गया कि साल 2013 से पूर्व सारे काम ऑफलाइन होते थे. वहीं, वाहन सॉफ्टवेयर आने के बाद पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में दर्ज करना जरूरी किया गया, जिसे बैकलॉग कहा गया. बैकलॉग डेटा अपलोड करना अवैध कार्य न होकर सरकारी आदेशों की पालना थी. इस दौरान कुछ त्रुटियां होने से इनकार नहीं किया जा सकता.

इसके अलावा जांच समिति ने साल 1989 से पूर्व जारी तीन अंकों के नंबरों को वीआईपी और हेरिटेज नंबर बताकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि उस समय ऐसी कोई श्रेणी मौजूद नहीं थी और सभी वाहन सामान्य क्रम में पंजीकृत होते थे. इसके अलावा विभाग स्वयं समय-समय पर पुराने नंबरों के संरक्षण व ट्रांसफर पर फीस वसूलता है. ऐसे में यह कहना कि इन नंबरों को नीलाम कर सैकड़ों करोडों रुपए की आय होती है, अपने आप में काल्पनिक है. इसके अलावा याचिकाकर्ता का पक्ष जाने उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है.

प्रशिक्षण भत्ते की रिकवरी पर रोक, मांगा जवाबः राजस्थान हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ कर्मचारियों का प्रशिक्षण भत्ता रोकने और बाद में उसकी रिकवरी करने के मामले में गृह मंत्रालय के सचिव, सीआरपीएफ के डीजी और डीओपीटी सचिव सहित संबंधित अकादमी के कमांडेंट से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं से की जा रही वसूली पर रोक लगा दी है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश रितेन्द्र कुमार राठौड़ की ओर से दायर याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 5 सितंबर 2008 को आदेश जारी कर प्रावधान किया कि केंद्रीय कर्मचारी को यदि किसी अकादमी में पद स्थापित किया जाता है तो उसे बेसिक पे का तीस फीसदी तक प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा. याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं को सीआरपीएफ ट्रेनिंग अकादमी में पदस्थापित किया गया और पदस्थापन के दौरान उनकी बेसिक पे का 24 फीसदी प्रशिक्षण भत्ता देना स्वीकृत किया. वहीं, बाद में बिना किसी कारण और नोटिस के इस भत्ते को बंद कर दिया गया. इसके बाद याचिकाकर्ताओं की ट्रेनिंग अकादमी से स्थानांतरण हो गई. इसके बाद में उन्हें पूर्व में दिए गए प्रशिक्षण भत्ते की वसूली के आदेश जारी किए गए.

इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार ने नियमानुसार ही उन्हें प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृत कर जारी किया था, इसलिए बाद में उसे बिना कारण रोकना और पूर्व में दिए प्रशिक्षण भत्ता की रिकवरी करना गलत है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए रिकवरी पर रोक लगा दी है.

संपादक की पसंद

