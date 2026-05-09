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हाईकोर्ट का निर्णय: साइबर फ्रॉड की शिकायत पर पूरा खाता फ्रीज करना गलत, केवल विवादित राशि ही रोकें

एक मामले में अदालत ने बैंक को प्रार्थी के खाते में विवादित राशि छोड़कर खाते को तीन दिन में डी-फ्रीज करने को कहा.

Rajasthan High Court, Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 9:00 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड की शिकायतों के मामलों में बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई पर टिप्पणी की कि किसी खाते में कथित विवादित राशि आने से पर पूरे खाते को फ्रीज करना सही नहीं है. जांच एजेंसियां अथवा बैंक केवल विवादित राशि तक ही रोक लगाने के लिए अधिकृत हैं. अदालत ने कहा कि खाते में उपलब्ध बाकी राशि के संचालन पर पाबंदी लगाना संवैधानिक एवं व्यापारिक अधिकारों पर अतिक्रमण है.

जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने सरपंच फीलिंग स्टेशन के प्रोपराइटर बनवारी लाल जाट की याचिका पर यह आदेश दिया. अदालत ने बैंक को निर्देश दिया कि वह प्रार्थी के खाते में विवादित राशि छोड़कर खाते को तीन दिन में डी-फ्रीज करें और उसे बैंक खाते के सामान्य संचालन की अनुमति दी जाए.

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याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा व अभिषेक देवंदा ने बताया कि प्रार्थी पेट्रोल पंप संचालक है. उसके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चालू खाते को कर्नाटक, पश्चिम बंगाल व गुजरात से मिली साइबर फ्रॉड शिकायतों पर फ्रीज कर दिया गया. इससे उसके खाते में जमा 7.5 लाख रुपए फ्रीज हो गए. इससे पेट्रोल पंप के दैनिक संचालन, कर्मचारियों के वेतन व सप्लायर्स के भुगतान सहित अन्य व्यापारिक गतिविधियों प्रभावित हो रही हैं, जबकि उसने कोई फ्रॉड नहीं किया. किसी तीसरे पक्ष के यूपीआई के जरिए उनके खाते में अवैध ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो जिम्मेदार नहीं हैं. यह विवादित राशि सीमित है. बैंक खाते की ज्यादातर राशि वैध व्यावसायिक लेनदेन की है. इसलिए पूरे बैंक खाते एवं 7 लाख रुपए फ्रीज करना मनमाना है.

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राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच
RAJASTHAN HIGH COURT JUDGMENT

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