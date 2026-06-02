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कोर्ट में दो मामलेः दो विदेशी छात्रों को एनडीपीएस केस में जमानत नहीं, आईओ से स्पष्टीकरण मांगा

राजस्थान हाईकोर्ट ने दो विदेशी छात्रों और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर प्रथम बंदी की मौत से जुड़े मामले की सुनवाई की.

CONNECTION WITH AN NDPS CASE, BAIL PLEAS OF FOREIGN STUDENTS
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 8:36 PM IST

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जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने वीजा अवधि पूरी होने के बाद अवैध रूप से रह रहे दो विदेशी छात्रों को मादक पदार्थ रखने के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि ऐसे ही एक मामले में पूर्व में विदेशी नागरिक को जमानत दी गई थी, लेकिन वह जमानत मिलने के बाद निचली अदालत में पेश ही नहीं हुआ. इसके अलावा विदेशी नागरिकों के फरार होने की आशंका अधिक रहती है. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश केन्या निवासी मार्गरेट काजुग व तंजानिया निवासी यूडो कोम्बा की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए.

जमानत याचिकाओं में कहा गया कि वे छात्र वीजा पर भारत आए थे और फिलहाल राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर 3.94 ग्राम कोकीन बरामद की है, जबकि एनडीपीएस कानून के तहत कोकीन की व्यावसायिक मात्रा 100 ग्राम तय है. इसके अलावा याचिकाकर्ताओं का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है. ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए.

पढ़ेंः राजस्थान हाईकोर्ट के दो अहम फैसले: आरएएस पिंकी मीणा के निलंबन पर रोक, किडनी तस्करी मामले में दो बांग्लादेशियों को जमानत

इसका विरोध करते हुए केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास ने कहा कि एक ओर वे भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और वीजा अवधि बढ़ाने के लिए भी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई थी. वहीं, दूसरी ओर उनसे मादक पदार्थ बरामद हुआ है. ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती. सुनवाई के दौरान विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के अधिकारी ने अदालत को बताया कि प्रदेश में करीब 15 हजार विदेशी अवैध रूप से रह रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है.

कोर्ट ने आईओ से स्पष्टीकरण मांगाः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर प्रथम ने कथित पुलिस हिरासत में बंदी की मौत के मामले में पुलिस की ओर से विरोधाभासी तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने पर आईओ से स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने आईओ से पूछा है कि जब पूर्व आईओ ने मामले में आरोपियों का जुर्म प्रमाणित मान लिया है तो फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अनुसंधान जारी होना क्यों बताया है?. मामले से जुडे़ अधिवक्ता रामप्रकाश कुमावत ने बताया कि परिवादी रामस्वरूप कुमावत ने अपने भाई सुनील की पुलिस हिरासत में हुई मौत की रिपोर्ट 2022 में एसएमएस पुलिस थाने में दर्ज कराई थी. इस पर सीआईडी सीबी ने तीन पुलिसकर्मियों व तीन निजी व्यक्तियों को मृतक बंदी की हत्या का दोषी मान लिया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई.

इस पर उन्होंने सीजेएम कोर्ट में आरोपियों को गिरफ्तार करने व निष्पक्ष जांच कराए जाने के संबंध में डीजीपी, पुलिस कमिश्नर व अन्य अफसरों को पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना पत्र दायर किया. प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आईओ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी. आईओ ने 25 मई की रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा मामले में अनुसंधान जारी है. इस पर कोर्ट ने रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब एक बार पूर्व में अनुसंधान पूरा होकर जुर्म प्रमाणित माना है तो फिर अब आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान लंबित होना क्यों बताया जा रहा है?. इस मामले की न्यायिक जांच में बंदी की मौत का जिम्मेदार कांस्टेबल इकबाल खां, कांस्टेबल राजूराम और धर्मी मीणा को बताया है. वहीं, परिवादी पक्ष के व्यक्ति शिवलाल, बाबूलाल और निजी वाहन चालक नदीम के साथ आपराधिक षड्यंत्र करने की बात कही है.

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