ETV Bharat / state

सांगानेर में आवासन मंडल की जमीन पर अतिक्रमण का मामला: हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने के दिए निर्देश

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर इलाके में आवासन मंडल की अवाप्तशुदा जमीन पर बसी अवैध कॉलोनियों व अतिक्रमण मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा कि अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आवासन मंडल व जेडीए को निर्देश दिए हैं कि वह अवैध निर्माण को ध्वस्त कर चार सप्ताह में जवाब सहित पालना रिपोर्ट पेश करें. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की पीआईएल पर दिया.

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी व डॉ. टी एन शर्मा ने अदालत को बताया कि जेडीए व आवासन मंडल ने अभी तक पूर्व में दिए अदालती आदेश की पालना नहीं की है, इसलिए जेडीए व आवासन मंडल को निर्देश दिए जाएं कि वे खाली भूखंडों पर कब्जा करें. वहीं इस दौरान सांगानेर में बसी कॉलोनियों की ओर से कई विकास समितियों ने भी मामले में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र लगाया. इसमें सन्नी विकास समिति व श्री राम कॉलोनी के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई. अदालत ने समिति के पदाधिकारियों के नाम पूछे तो विकास समिति बता नहीं पाई. वहीं कई समितियों के प्रार्थना पत्र अदालत के रिकॉर्ड पर ही नहीं आए. उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट अजीत शर्मा ने कहा कि उनका प्रार्थना पत्र पत्रावली पर नहीं आ पाया है. इस पर अदालत ने कहा कि इंटर्वीनर के तौर पर उनका पक्ष भी सुना जाएगा.