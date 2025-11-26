ETV Bharat / state

हाईकोर्ट की सख्ती: दो माह में हटाने होंगे हाईवे के 500 मीटर दायरे के 1102 शराब ठेके, सरकार ने दिया ये तर्क

राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ( ETV Bharat Jodhpur (File Photo) )