ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने जेडीए से करतारपुरा नाले की चौड़ाई पर नया शपथ-पत्र मांगा

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने करतारपुरा नाले में अतिक्रमण से जुड़े मामले में जेडीए को कहा है कि वह नए सिरे से नाले की चौड़ाई के संबंध में शपथ-पत्र पेश करे. अदालत ने कहा कि जेडीए शपथ-पत्र के जरिए बताए कि नाले की चौड़ाई कितनी है. एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.पी. शर्मा व जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राजेंद्र प्रसाद शर्मा की पीआईएल पर दिए. सुनवाई के दौरान जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी ने बताया कि जेडीए ने सर्वे के बाद नाले की चौड़ाई 32.6 मीटर तय की है. इस पर खंडपीठ ने जेडीए से कहा कि पूर्व में नाले की चौड़ाई 20 से 30 मीटर बता रखी है. ऐसे में अब 32.6 मीटर चौड़ाई कैसे बताई जा रही है. वहीं, अदालत ने जेडीए को नए सिरे से नाले की वास्तविक चौड़ाई के संबंध में शपथ-पत्र देने के लिए कहा. इसे भी पढ़ें- जयपुर के करतारपुरा नाले का पीटी सर्वे पेश करने के आदेश