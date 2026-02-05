ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने जेडीए से करतारपुरा नाले की चौड़ाई पर नया शपथ-पत्र मांगा

अदालत ने नाले की वास्तविक चौड़ाई पर स्पष्टता मांगी, जहां पूर्व में 20-30 मीटर बताई गई थी, अब 32.6 मीटर दावा किया जा रहा है.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 5, 2026 at 10:35 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने करतारपुरा नाले में अतिक्रमण से जुड़े मामले में जेडीए को कहा है कि वह नए सिरे से नाले की चौड़ाई के संबंध में शपथ-पत्र पेश करे. अदालत ने कहा कि जेडीए शपथ-पत्र के जरिए बताए कि नाले की चौड़ाई कितनी है. एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.पी. शर्मा व जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राजेंद्र प्रसाद शर्मा की पीआईएल पर दिए.

सुनवाई के दौरान जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी ने बताया कि जेडीए ने सर्वे के बाद नाले की चौड़ाई 32.6 मीटर तय की है. इस पर खंडपीठ ने जेडीए से कहा कि पूर्व में नाले की चौड़ाई 20 से 30 मीटर बता रखी है. ऐसे में अब 32.6 मीटर चौड़ाई कैसे बताई जा रही है. वहीं, अदालत ने जेडीए को नए सिरे से नाले की वास्तविक चौड़ाई के संबंध में शपथ-पत्र देने के लिए कहा.

इससे पहले जेडीए ने अदालत को बताया था कि 13 जनवरी 2022 को जेडीए अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया कि करतारपुरा नाले की चौड़ाई 30 मीटर रहेगी और नाले के दोनों ओर दस-दस मीटर की जमीन सुरक्षा कॉरिडोर के लिए आरक्षित रखी जाएगी. इस निर्णय के बाद नाले का पीटी सर्वे किया गया, जिसमें सामने आया कि नाले में करीब पांच सौ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है. इनमें से 403 अतिक्रमणों को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है. वहीं 17 अतिक्रमियों को कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया है.

जनहित याचिका में कहा गया है कि करतारपुरा नाले में अतिक्रमण है और नाला पक्का भी नहीं है. मानसून में यहां कई लोगों की जान तक जा चुकी है. नाले की कई जगहों पर तो चौड़ाई अतिक्रमण के चलते कुछ फीट ही रह गई है. ऐसे में इसे पक्का कर अतिक्रमण हटाया जाए.

