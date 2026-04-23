हाईकोर्ट की खबरें : कलेक्टर व नगर परिषद आयुक्त को हाजिर होने के आदेश, पदावनत करने पर अंतरिम रोक
राजस्थान हाईकोर्ट ने गंदे पानी के निकासी व पदावनत करने से जुड़े मामले की सुनवाई की. खेल सचिव को अर्जी पर पुनः सुनवाई के आदेश...
Published : April 23, 2026 at 8:38 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 10:04 PM IST
जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद हिंडौन सिटी की मंडावरा रोड पर भरे गंदे पानी के निकास का स्थाई समाधान नहीं बताने पर नाराजगी जताई है. साथ ही अदालत ने करौली कलेक्टर, हिंडौन सिटी नगर परिषद के आयुक्त और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को 7 मई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए हैं. जस्टिस अनुरूप सिंधी की एकलपीठ ने यह आदेश गिर्राज प्रसाद की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त की ओर से अलग-अलग शपथ पत्र पेश कर जानकारी दी गई. अदालत ने इससे असंतुष्ट होकर कहा कि समस्या का समाधान करने के बजाए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जा रही है. वहीं, यह भी सामने आया कि ड्रेनेज का लेवल और मुख्य नाली के बीच अंतर है,जिससे पानी भरा रहता है.
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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि मुख्य रोड पर गंदा पानी भरने से लोग परेशान हो रहे हैं. स्थानीय निवासियों की ओर से कई बार शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 13 अक्टूबर को अफसरों से जवाब मांगते हुए कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त से अलग से शपथ पत्र पेश कर गंदे पानी के निकास को लेकर अब तक किए गए कामों की जानकारी और समस्या का स्थाई समाधान मांगा था. गत 24 मार्च को अदालत ने अंतिम मौका देते हुए जानकारी नहीं देने पर अफसरों को तलब किया था. ऐसे में उनकी ओर से जानकारी देने के बजाए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए अदालत में शपथ पत्र दिया है.
पदावनत करने पर अंतरिम रोक, मांगा जवाबः राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस निरीक्षक को पदोन्नत कर आरपीएस बनाने के तीन माह बाद वापस निरीक्षक पद पर पदावनत करने वाले आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में एसीएस गृह, डीजीपी और पुलिस आयुक्त सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश लाखन सिंह खटाना की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
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याचिका में अधिवक्ता शोवित झाझड़िया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता साल 1997 में एसआई नियुक्त हुआ था. वहीं साल 2014 में उसे निरीक्षक पद पर नियुक्ति मिली. इसके बाद गत 31 दिसंबर को उसे आरपीएस की साल 2025-26 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत कर हायर पे-स्केल दे दी. इसके बाद गत एक मार्च को उसने कमिश्नरेट में आरपीएस का कार्यभार भी ग्रहण कर दिया.
इस दौरान गत 17 फरवरी को हुई रिव्यू डीपीसी के आधार पर उसे 10 मार्च को बिना नोटिस दिए पुराने पद पर वापस भेज दिया. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पूर्व उसका पक्ष नहीं सुना गया. ऐसे में दस मार्च का आदेश प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों के खिलाफ है. ऐसे में इस आदेश को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पदावनत करने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
सवाई माधोपुर जिला संघ के चुनाव को लेकर खेल सचिव अर्जी पर करें पुनः सुनवाई : राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव से जुड़े मामले में खेल सचिव की ओर से दीपक राज के रिव्यू प्रार्थना पत्र को खारिज करने वाले गत 4 मार्च के आदेश को निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने खेल सचिव को कहा है कि वह तीस दिन में रिव्यू प्रार्थना पत्र को तय करें. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ व दीपक राज की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पियूष नाग ने बताया कि संघ के चुनाव को लेकर खेल सचिव ने 23 नवंबर, 2023 को आदेश जारी कर सुमित गर्ग के चुनाव को यह कहते हुए सही माना था कि उसमें स्पोर्ट्स कौंसिल का ऑब्र्जवर शामिल था. वहीं, बाद में आरटीआई में मिली सूचना के अनुसार यह जानकारी गलत मिली. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से दायर रिव्यू प्रार्थना पत्र पर खेल सचिव ने 29 अगस्त, 2025 को सुनवाई करते हुए 23 नवंबर वाले आदेश को स्टे कर दिया. याचिका में कहा गया कि इसके बाद 4 मार्च को खेल सचिव ने रिव्यू प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया.