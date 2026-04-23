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हाईकोर्ट की खबरें : कलेक्टर व नगर परिषद आयुक्त को हाजिर होने के आदेश, पदावनत करने पर अंतरिम रोक

राजस्थान हाईकोर्ट. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद हिंडौन सिटी की मंडावरा रोड पर भरे गंदे पानी के निकास का स्थाई समाधान नहीं बताने पर नाराजगी जताई है. साथ ही अदालत ने करौली कलेक्टर, हिंडौन सिटी नगर परिषद के आयुक्त और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को 7 मई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए हैं. जस्टिस अनुरूप सिंधी की एकलपीठ ने यह आदेश गिर्राज प्रसाद की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त की ओर से अलग-अलग शपथ पत्र पेश कर जानकारी दी गई. अदालत ने इससे असंतुष्ट होकर कहा कि समस्या का समाधान करने के बजाए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जा रही है. वहीं, यह भी सामने आया कि ड्रेनेज का लेवल और मुख्य नाली के बीच अंतर है,जिससे पानी भरा रहता है. पढ़ेंः कोर्ट के दो फैसले: अधिक अंक होने के बावजूद चयन नहीं करने को लेकर आपत्ति करें तय, पेपर लीक आरोपी को जमानत याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि मुख्य रोड पर गंदा पानी भरने से लोग परेशान हो रहे हैं. स्थानीय निवासियों की ओर से कई बार शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 13 अक्टूबर को अफसरों से जवाब मांगते हुए कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त से अलग से शपथ पत्र पेश कर गंदे पानी के निकास को लेकर अब तक किए गए कामों की जानकारी और समस्या का स्थाई समाधान मांगा था. गत 24 मार्च को अदालत ने अंतिम मौका देते हुए जानकारी नहीं देने पर अफसरों को तलब किया था. ऐसे में उनकी ओर से जानकारी देने के बजाए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए अदालत में शपथ पत्र दिया है. पदावनत करने पर अंतरिम रोक, मांगा जवाबः राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस निरीक्षक को पदोन्नत कर आरपीएस बनाने के तीन माह बाद वापस निरीक्षक पद पर पदावनत करने वाले आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में एसीएस गृह, डीजीपी और पुलिस आयुक्त सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश लाखन सिंह खटाना की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.