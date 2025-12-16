25 साल में महिला कॉलेज व्याख्याता को नहीं मिला न्याय, हाईकोर्ट ने कहा- व्यवस्था जल्दी न्याय देने में रही विफल
व्याख्याता के पक्ष में वर्ष 2000 में फैसला आया था. हाईकोर्ट ने भी उसे बरकरार रखा, लेकिन कॉलेज ने महिला को राशि नहीं चुकाई.
Published : December 16, 2025 at 8:56 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी कॉलेज की पूर्व महिला व्याख्याता को भुगतान से जुड़े मामले में गंभीर टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि साल 2000 में उसके पक्ष में केस तय होने के बाद भी उसे अभी तक न्याय नहीं मिल सका. अदालत को यह स्वीकार करना होगा कि हमारी न्यायिक व्यवस्था जल्द न्याय देने में विफल रही है. इसके साथ ही अदालत ने संबंधित संस्थान को कहा है कि वह 30 जून 2026 तक प्रार्थिया के सभी सेवानिवृत्ति परिलाभों की गणना कर उसका भुगतान करें. वहीं सिविल कोर्ट द्वारा तय की गई बकाया व अन्य राशि के पेटे की राशि 15 लाख 57 हजार 937 रुपए भी ब्याज सहित एक माह में देने का आदेश दिया है.
जस्टिस अनिल उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश शकुंतला पाटनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि एक बुजुर्ग महिला इस उम्मीद में दर-दर भटकती रही कि उसके पक्ष में हो चुके फैसले का फल उसे मिलेगा, लेकिन यह दुखद स्थिति है कि साल 2000 में उसके पक्ष में केस तय होने के बाद भी उसे अभी तक न्याय नहीं मिल सका. संस्था और राज्य सरकार के बीच अनुदान का विवाद कर्मचारी पर लागू नहीं किया जा सकता. कर्मचारी को पूरा भुगतान करना संस्थान की जिम्मेदारी है, वह राज्य सरकार से बाद में इसे ले सकता है.
पढ़ें: दो बड़े मामले: वरिष्ठता के साथ एरियर राशि नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, खराब बीज बेचने पर लगाया हर्जाना
मामले से जुडे़ अधिवक्ता राजेन्द्र सोनी ने बताया कि याचिकाकर्ता चिड़ावा के इंदिरा गांधी बालिका निकेतन कॉलेज में 1972 में अर्थशास्त्र की व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुई. उसकी ओर से लगातार 23 साल की सेवा देने के बाद साल 1995 में बिना किसी लिखित आदेश व कारण बताए उसे कॉलेज प्रशासन से कार्य करने से रोक दिया. इसे अधिकरण में चुनौती देने पर साल 2000 में उसके पक्ष में फैसला देते हुए उसे पुन: सेवा में लेने, वेतन, अवकाश, चयन वेतनमान और भविष्य निधि सहित अन्य लाभ देने का निर्देश दिया. इस आदेश को लागू करवाने के लिए सिविल कोर्ट, चिड़ावा में याचिका दायर की. चिड़ावा कोर्ट ने 16 जनवरी 2004 को प्रतिवादी के खिलाफ वसूली का रिकवरी वारंट 28 फरवरी 2004 को जारी किया. इसे कॉलेज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने साल 2008 में अधिकरण का आदेश बहाल रख कॉलेज की याचिका खारिज कर दी, लेकिन वसूली आदेश का पालन नहीं होने पर प्रार्थिया को वापस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पडा.