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राजस्थान हाईकोर्ट Gen-Z की सेहत पर सख्त, स्कूलों के आसपास बैन होगा जंक फूड, मांगा एक्शन प्लान

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने देश की भावी पीढ़ी के भविष्य और स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता दिखाते हुए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया और केंद्र व राज्य सरकार के विभागों को नोटिस जारी किए. जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने आदेश में कहा कि वर्तमान में स्कूल-कॉलेजों में पढ़ रही जेन-जी और जेन-अल्फा तथा भविष्य में पढ़ाई से जुड़ने वाली जेन-बीटा देश का नेतृत्व करेगी. इनके लिए पर्याप्त शिक्षा व्यवस्था जरूरी है. इनके स्वास्थ्य को देखते हुए राजस्थान के स्कूलों के आसपास 50 मीटर तक जंक फूड पूरी तरह बैन करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही मिड-डे मील की सख्त मॉनिटरिंग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमों के तहत पर्याप्त पोषण देने की बात कही. कोर्ट ने बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम पर भी चिंता जताई. जस्टिस ढंड ने अपने रिपोर्टेबल आदेश में लिखा कि कोर्ट इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि एक तरफ देश जेन-जी, जेन-अल्फा और जेन-बीटा को 2047 यानी आजादी के 100 साल और उसके बाद भारत का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें बेहतर बनाने वाली बुनियादी संस्थाएं, खासकर ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूल, लगातार सिस्टम की कमियों से जूझ रहे हैं. ग्रामीण स्कूलों की मौजूदा हालत बड़ी समस्या दिखाती है. जब इन शिक्षण संस्थानों में, जहां जेन-अल्फा और जेन-बीटा के सबसे कमजोर वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं, बुनियादी ढांचे, ट्रेनिंग, मेडिकल सुविधा, वॉशरूम, नई तकनीक की कमी होती है, तो यह चिंता की बात है. पढ़ें: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: माता-पिता के विवाद में नहीं रुकेगी बच्चे की पढ़ाई, पासपोर्ट जारी करने के निर्देश