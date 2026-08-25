राजस्थान हाईकोर्ट Gen-Z की सेहत पर सख्त, स्कूलों के आसपास बैन होगा जंक फूड, मांगा एक्शन प्लान
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूलों के भीतर और गेट से 50 मीटर तक जंक फूड की बिक्री पर रोक के निर्देश दिए हैं.
Published : August 25, 2026 at 10:38 AM IST
जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने देश की भावी पीढ़ी के भविष्य और स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता दिखाते हुए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया और केंद्र व राज्य सरकार के विभागों को नोटिस जारी किए. जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने आदेश में कहा कि वर्तमान में स्कूल-कॉलेजों में पढ़ रही जेन-जी और जेन-अल्फा तथा भविष्य में पढ़ाई से जुड़ने वाली जेन-बीटा देश का नेतृत्व करेगी. इनके लिए पर्याप्त शिक्षा व्यवस्था जरूरी है. इनके स्वास्थ्य को देखते हुए राजस्थान के स्कूलों के आसपास 50 मीटर तक जंक फूड पूरी तरह बैन करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही मिड-डे मील की सख्त मॉनिटरिंग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमों के तहत पर्याप्त पोषण देने की बात कही. कोर्ट ने बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम पर भी चिंता जताई.
जस्टिस ढंड ने अपने रिपोर्टेबल आदेश में लिखा कि कोर्ट इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि एक तरफ देश जेन-जी, जेन-अल्फा और जेन-बीटा को 2047 यानी आजादी के 100 साल और उसके बाद भारत का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें बेहतर बनाने वाली बुनियादी संस्थाएं, खासकर ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूल, लगातार सिस्टम की कमियों से जूझ रहे हैं. ग्रामीण स्कूलों की मौजूदा हालत बड़ी समस्या दिखाती है. जब इन शिक्षण संस्थानों में, जहां जेन-अल्फा और जेन-बीटा के सबसे कमजोर वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं, बुनियादी ढांचे, ट्रेनिंग, मेडिकल सुविधा, वॉशरूम, नई तकनीक की कमी होती है, तो यह चिंता की बात है.
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डिजिटल और एआई जनरेशन करेगी नेतृत्व: जेन-जी का जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ, ये डिजिटल युग में पले-बढ़े हैं यानी डिजिटल नेटिव हैं. जेन-अल्फा का जन्म 2013-2025 के बीच हुआ है, इसे एआई जनरेशन भी कहा जाता है. ये जन्म से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के साथ बड़े हुए हैं. इसके बाद जेन-बीटा है, जिसे ऑटोमेशन जनरेशन कहा जाएगा. इस पीढ़ी का दौर 2025 से 2039 के बीच होगा. यह पीढ़ी एआई असिस्टेंट, रोबोटिक्स, जलवायु परिवर्तन और अंतरिक्ष अन्वेषण को रोजमर्रा की सामान्य चीजों के तौर पर अपनाते हुए बड़ी होगी और भविष्य में देश का नेतृत्व करेगी. मीडिया लगातार शहरी, ग्रामीण और दूरदराज के सरकारी स्कूलों की हालत उजागर करता है, जो बच्चों के विकास के लिए जरूरी बुनियादी शिक्षा, तकनीक और ढांचा उपलब्ध नहीं करा पाते.
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इन मुद्दों पर मांगी कार्ययोजना: कोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार से शिक्षा-रोजगार का अंतर पाटने, गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा, किफायती हॉस्टल आवास, डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम व डेटा प्राइवेसी पर कार्ययोजना पेश करने को कहा है. साथ ही प्रत्येक स्कूल में चार सप्ताह में खाद्य सुरक्षा समिति बनाने के आदेश दिए, जिसमें अभिभावक, शिक्षक व छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे. स्कूलों की कैंटीन और स्कूल गेट से 50 मीटर तक जंक फूड के साथ सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स पर रोक लगाते हुए इसके क्रियान्वयन की योजना मांगी है. स्कूली छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी के लिए प्रत्येक स्कूल की कैंटीन में ट्रैफिक लाइट लेबलिंग करने और कैंटीन में मिलने वाले उत्पाद की पूरी जानकारी प्रदर्शित करने को कहा है.