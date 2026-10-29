ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने नई लिटिगेशन पॉलिसी पर सरकार को दिया 5 हफ्ते का अंतिम मौका, 277 साल पुराने रघुनाथजी मंदिर केस में भी मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur File photo )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने नई लिटिगेशन पॉलिसी के मामले में राज्य सरकार को पांच सप्ताह का अंतिम समय दिया है. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव, प्रमुख विधि सचिव और वित्त सचिव को अदालत में हाजिर होकर देरी का कारण बताते हुए अपना हलफनामा पेश करना होगा. वहीं, जयपुर के त्रिपोलिया बाजार स्थित 277 साल पुराने श्रीरघुनाथजी मंदिर को ध्वस्त कर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के मामले में भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार और जयपुर नगर निगम से जवाब तलब किया है.