हाईकोर्ट ने नई लिटिगेशन पॉलिसी पर सरकार को दिया 5 हफ्ते का अंतिम मौका, 277 साल पुराने रघुनाथजी मंदिर केस में भी मांगा जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट ने नई लिटिगेशन पॉलिसी व श्रीरघुनाथजी मंदिर से जुड़े मामले की सुनवाई की.
Published : October 29, 2026 at 9:24 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने नई लिटिगेशन पॉलिसी के मामले में राज्य सरकार को पांच सप्ताह का अंतिम समय दिया है. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव, प्रमुख विधि सचिव और वित्त सचिव को अदालत में हाजिर होकर देरी का कारण बताते हुए अपना हलफनामा पेश करना होगा. वहीं, जयपुर के त्रिपोलिया बाजार स्थित 277 साल पुराने श्रीरघुनाथजी मंदिर को ध्वस्त कर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के मामले में भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार और जयपुर नगर निगम से जवाब तलब किया है.
सरकार को दिया पांच सप्ताह का अंतिम समय: हाईकोर्ट ने नई लिटिगेशन पॉलिसी को लेकर प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की आपराधिक अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया.
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कोर्ट बोला- देरी से अपील दायर करना लाइसेंस जैसा: सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने नई लिटिगेशन पॉलिसी को लेकर अदालती आदेश की पालना के लिए पांच सप्ताह का समय मांगा. इस पर अदालत ने कहा कि आपराधिक मामलों में आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ कई अपील अत्यधिक देरी से पेश हुई हैं. देरी में छूट के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत पेश प्रार्थना पत्रों पर अदालत ने सरकार से अतिरिक्त शपथ पत्र मांगा था. कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार के स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया गया तो यह लगभग सभी मामलों में देरी से अपील दायर करने का लाइसेंस देने जैसा होगा.
नई लिटिगेशन पॉलिसी अब तक नहीं आई सामने: अदालत ने कहा-राज्य सरकार ने देरी से अपील दायर करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए नई लिटिगेशन पॉलिसी लाने का प्रस्ताव लिया था. इसके बावजूद कई मौके देने के बाद भी यह पॉलिसी अब तक सामने नहीं आई है. सरकार को इस संबंध में कार्रवाई के लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है. पिछली सुनवाई पर सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि अत्यधिक देरी से अपील पेश करने पर रोक के लिए नई लिटिगेशन पॉलिसी लाई जाएगी. इस पर अदालत ने सरकार को कार्रवाई के लिए दो सप्ताह का समय दिया था.
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277 साल पुराने श्रीरघुनाथजी मंदिर को ध्वस्त करने का मामला: हाईकोर्ट ने शहर के त्रिपोलिया बाजार में 277 साल पुराने श्रीरघुनाथजी मंदिर को ध्वस्त कर कथित तौर पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स निर्माण से जुड़े मामले में राज्य सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा है. सीजे संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश किशोर कुमार अग्रवाल की जनहित याचिका पर दिया.
श्रीरघुनाथजी मंदिर के मूल स्वरूप को किया खत्म: याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने बताया कि त्रिपोलिया बाजार के श्रीजी की मोरी स्थित 277 साल पुराना और करीब 7648 वर्ग फीट में फैला श्रीरघुनाथजी मंदिर परिसर के मूल स्वरूप को खत्म कर दिया गया है. इसमें जयपुर नगर निगम की एम्पावर्ड कमेटी के 14 अक्टूबर 2022 के निर्णय और 28 अगस्त 2023 को जारी आवासीय निर्माण अनुमति की शर्तों की अवहेलना कर निर्माण किया गया है.
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खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया: याचिका में बताया गया कि कमेटी ने कहा था कि ऐतिहासिक दीवार को सुरक्षित रखते हुए मंदिर को खुला रखा जाए और वहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो. इसके अलावा त्रिपोलिया बाजार स्थित दुकान से इस परिसर का कोई रास्ता नहीं बनाया जाए. आरोप है कि इन सभी शर्तों की अवहेलना कर वहां कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बेसमेंट और दुकानें बना दी गईं और मंदिर की मूर्तियों व मूल ढांचे को भी प्रभावित किया गया है. इससे जंतर-मंतर, सिटी पैलेस और त्रिपोलिया बाजार की ऐतिहासिक विजुअल इंटीग्रिटी और स्काईलाइन को गंभीर क्षति पहुंची है. याचिका में मांग की गई है कि मंदिर के मूल स्वरूप को बहाल कर हटाई गई सभी मूर्तियों को पुन: स्थापित किया जाए और मौके पर चल रहे अवैध निर्माण व बेसमेंट को ध्वस्त कर सीलिंग की कार्रवाई की जाए. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
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