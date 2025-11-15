अदालती आदेशों की अवहेलना पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती, शिक्षा अधिकारियों को नोटिस और बैंक की अपील खारिज
राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग और बैंक के मामले में दो अलग अलग फैसले सुनाए हैं.
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को दो अलग-अलग मामलों में सरकारी अधिकारियों और एक बैंक के खिलाफ सख़्त रुख अपनाया. एक मामले में अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी किया है. दूसरे मामले में आईडीबीआई बैंक की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें साइबर ठगी में ग्राहक के पैसे वापस करने के आदेश को चुनौती दी गई थी.
पहले मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने रिटायर व्याख्याता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश एनसी बलाई की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अवमानना याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जयपुर जिले में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बधाल में व्याख्याता पद से गत जुलाई माह में रिटायर हुआ. सेवाकाल के दौरान शैक्षणिक सत्र 2018- 19 में नागौर जिले के मिंडा स्कूल में पदस्थापित रहते समय वहां का परीक्षा परिणाम तय मापदंड से कम रहने पर याचिकाकर्ता को साल 2021 में 17 सीसीए का नोटिस दिया.
याचिकाकर्ता की ओर से दिए जवाब पर ध्यान दिए बिना ही शिक्षा निदेशक ने जुलाई 2021 में दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्देश देकर उसे दंडित किया. याचिकाकर्ता ने इसकी अपील शिक्षा सचिव के यहां की. शिक्षा सचिव ने मार्च 2024 में उसकी अपील आंशिक तौर पर स्वीकार करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर अदालत ने उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई रद्द कर दी. इस पर प्रार्थी ने हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सहित विभाग से रोकी गई एक वार्षिक वेतन वृद्धि देने का आग्रह किया, लेकिन शिक्षा विभाग ने आदेश के 8 महीने बाद भी इसकी पालना नहीं की. अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश की पालना की जाए और दोषी अफसरों को दंडित किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
बैंक राशि देने के लिए बाध्य: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि आरबीआई के परिपत्र के अनुसार साइबर ठगी होने के तीन दिन के भीतर शिकायत करने पर बैंक संबंधित राशि उपभोक्ता को देने के लिए बाध्य है. इसके साथ ही अदालत ने आईडीबीआई बैंक की अपील को खारिज कर एकलपीठ के उस आदेश को सही माना है, जिसमें एकलपीठ ने बैंक को ठगी की गई पूरी 58.93 लाख रुपए की राशि छह फीसदी ब्याज सहित उपभोक्ता को लौटाने को कहा था. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि यदि पुलिस ठगी की गई राशि की बरामदगी कर लेती है तो वह बैंक लेने के लिए अधिकृत है.
उपभोक्ता राकेश तोतूका की ओर से अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने बताया कि 11 फरवरी, 2022 की शाम 6.39 बजे से 12 फरवरी, 2022 को 1.30 एएम के बीच 16 बार याचिकाकर्ता के बैंक खाते से 58.93 लाख रुपए ठगी के जरिए निकले थे. यह राशि तत्काल कई अन्य राज्यों के बैंक खातों में ट्रांसफर हो गई. इस दौरान उसका पंजीकृत मोबाइल नंबर भी काम नहीं कर रहा था. ठगी को लेकर पीड़ित ने 13 फरवरी को बैंक को इसकी शिकायत भी दे दी. वहीं बैंक ने 9 बार ओटीपी भेजने के आधार पर 15.60 लाख रुपए ही लौटाने की बात कही. इसे चुनौती देते हुए पीड़ित की ओर से कहा गया कि आरबीआई के परिपत्र के अनुसार बैंक को ठगी गई पूरी राशि पीड़ित को अदा करनी चाहिए. इस पर एकलपीठ ने बैंक को आदेश जारी कर ठगी गई राशि ब्याज सहित पीड़ित को देने को कहा. इस आदेश की अपील करते हुए बैंक की ओर से खंडपीठ में कहा गया कि मामले में बैंक की ओर से ओटीपी भेजे गए थे और इसमें उपभोक्ता की गलती रही है. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अपील को खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही माना है.