हाईकोर्ट ने जताई चिंता: पैसे और विलासिता के लालच में संपन्न और शिक्षित परिवारों के युवा बन रहे हैं ड्रग कूरियर

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षित और संपन्न परिवारों के युवाओं के जरिए ड्रग तस्करी कराने पर गंभीर चिंता जताई है. अदालत ने कहा कि ड्रग सिंडिकेट अब शिक्षित एवं संपन्न परिवार के पढ़े लिखे युवाओं के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी करा रहे हैं. आम तौर पर ऐसे युवाओं पर प्रवर्तन एजेंसियों के शक करने की संभावना कम होती है. इससे वे ड्रग सिंडिकेट की नजर में आदर्श ड्रग कूरियर बन जाते हैं. अदालत ने 18 किलो मादक पदार्थ हाइड्रोपोनिक वीड के साथ जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़े करण मेहरा की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह बात कही.

जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने अपने आदेश में कहा कि ड्रग सिंडिकेट ऐसे युवाओं से जानबूझकर वाणिज्यिक मात्रा से थोड़ी कम मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी कराते हैं ताकि उन पर एनडीपीएस एक्ट के कठोर प्रावधान लागू नहीं हो सके. जस्टिस उपमन ने कहा कि ड्रग माफिया ऐसे युवाओं की नासमझी और जल्दी धन कमाने की चाहत का फायदा उठाते हैं. इससे युवाओं को न केवल इसकी लत लगती है बल्कि बड़े आपराधिक तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं.