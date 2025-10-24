ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने जताई चिंता: पैसे और विलासिता के लालच में संपन्न और शिक्षित परिवारों के युवा बन रहे हैं ड्रग कूरियर

अदालत ने कहा, आम तौर पर संपन्न परिवारों के युवाओं पर प्रवर्तन एजेंसियों का शक कम जाता है. वे आदर्श ड्रग कूरियर बन जाते हैं.

Rajasthan High Court, Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2025 at 8:02 AM IST

2 Min Read
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षित और संपन्न परिवारों के युवाओं के जरिए ड्रग तस्करी कराने पर गंभीर चिंता जताई है. अदालत ने कहा कि ड्रग सिंडिकेट अब शिक्षित एवं संपन्न परिवार के पढ़े लिखे युवाओं के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी करा रहे हैं. आम तौर पर ऐसे युवाओं पर प्रवर्तन एजेंसियों के शक करने की संभावना कम होती है. इससे वे ड्रग सिंडिकेट की नजर में आदर्श ड्रग कूरियर बन जाते हैं. अदालत ने 18 किलो मादक पदार्थ हाइड्रोपोनिक वीड के साथ जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़े करण मेहरा की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह बात कही.

जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने अपने आदेश में कहा कि ड्रग सिंडिकेट ऐसे युवाओं से जानबूझकर वाणिज्यिक मात्रा से थोड़ी कम मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी कराते हैं ताकि उन पर एनडीपीएस एक्ट के कठोर प्रावधान लागू नहीं हो सके. जस्टिस उपमन ने कहा कि ड्रग माफिया ऐसे युवाओं की नासमझी और जल्दी धन कमाने की चाहत का फायदा उठाते हैं. इससे युवाओं को न केवल इसकी लत लगती है बल्कि बड़े आपराधिक तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं.

इस आधार पर जमानत नहीं दी: जमानत याचिका में कहा गया कि एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार जब्त नमूना गांजे का है और वह याचिकाकर्ता से वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा में बरामद हुआ. प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है, इसलिए उसे जमानत दी जाए. केंद्र सरकार के वकील सीएस सिन्हा ने जमानत का विरोध किया और कहा कि बरामद ड्रग सामान्य गांजा न होकर अत्यधिक खतरनाक हाइड्रोपोनिक वीड है. इसे विदेशों में विशेष परिस्थितियों में उगाया जाता है. इसकी बाजार कीमत करीब 18 करोड़ रुपए है. ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

TAGGED:

DRUG PEDDLER BAIL DENIED
YOUTH ARRESTED WITH 18 KG WEED
HIGH COURT EXPRESSED CONCERN
COURT CONCERNED OVER CHANGED METHOD
RAJASTHAN HIGH COURT ORDER

