ETV Bharat / state

हाईकोर्ट : चार जिलों के 93 बजरी खनन पट्टों के नीलामी आदेश रद्द, जर्जर स्कूल इमारतों के इस्तेमाल पर मांगा जवाब

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के चार जिलों (भीलवाड़ा, बाडमेर, टोंक एवं सिरोही) के करीब 93 बजरी खनन पट्टों के ई-नीलामी आदेश रद्द कर दिए. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को रिपोर्ट तैयार करने को कहा, जहां से बजरी निकाली जाएगी और वहां बजरी का पुनर्भरण कैसे होगा. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार यह रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करे और चाहे तो मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका में इस रिपोर्ट को रखे. अदालत ने कहा कि नियम से एक बार खनन की अवधि पूरी होने के बाद वहां अगले पांच साल खनन नहीं होता है.

डॉ. बृजमोहन सपूत कला संस्कृति सेवा संस्थान की जनहित याचिका स्वीकार करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिए. अदालत ने पूर्व में सभी पक्षों की बहस सुनकर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. जनहित याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा और अधिवक्ता अलंकृता शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और केन्द्रीय एंपावरमेंट कमेटी की सिफारिश की अवहेलना करते हुए इन खनन पट्टों की ई-नीलामी निकाली.

पढ़ें: पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

जनहित याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 में सीईसी की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी. इसमें स्पष्ट प्रावधान था कि एक बार खनन अवधि पूरी होने के बाद वहां अगले पांच साल के लिए खनन कार्य नहीं किया जाएगा. इससे इस अवधि में नदी में प्राकृतिक रूप से बजरी का पुनर्भरण हो सकेगा. इसके बावजूद राज्य सरकार ने 12 से 100 हेक्टेयर तक के छोटे ब्लॉक बनाकर पुराने खनन क्षेत्रों को फिर नीलाम कर दिया. ऐसे में एक खनन क्षेत्र में बीते एक दशक से बजरी खनन हो रहा है. याचिका में कहा कि इससे नदी का तल गहरा हो रहा है और भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है.नदी किनारे की जमीन बंजर हो रही है.

नदियों का पुनर्भरण नहीं हो रहा: याचिका में कहा गया कि प्रदेश में 12 मासी नदियां नहीं है. इससे मानसून में इनका पूरी तरह पुनर्भरण नहीं होता. अत्यधिक खनन से मछली पालन स्थल भी समाप्त हो रहे हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने तीन अधिकारियों की कमेटी बनाई थी, लेकिन कमेटी के गलत निष्कर्ष निकालने पर कोर्ट ने उसकी रिपोर्ट नहीं मानी.