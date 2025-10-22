दो बड़े फैसले: जीएसटी चोरी के आरोपी को जमानत, चयन के बाद नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने जीएसटी चोरी मामले में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से छेड़छाड़ का अंदेशा नहीं रहता. वहीं, अन्य प्रकरण में पद खाली रखने को कहा.
Published : October 22, 2025 at 8:23 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने छह करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी के मामले में आरोपी प्रेम कुमार को जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए. जस्टिस चन्द्रप्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने कहा कि मामले में आरोपी के खिलाफ पेश आरोप पत्र की सुनवाई में समय लगने की संभावना है. वहीं, मामले में अभियोजन साक्ष्य हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति के हैं और उनसे छेड़छाड़ का अंदेशा नहीं है. आरोपी के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है. ऐसे में उसे जमानत दी जा सकती है. उधर, अन्य मामले में हाईकोर्ट ने कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती-2024 में चयन के बावजूद नियुक्ति से वंचित करने पर तकनीकी शिक्षा सचिव और उद्यमिता विभाग को तलब किया.
आरोपी की जमानत याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरबी माथुर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की कंपनी मैसर्स केशव सीमेंट एजेंसी ने 28 फीसदी जीएसटी अदा कर कंपनी से सीमेंट खरीदी थी. आरोप है कि उसने बिना माल भेजे केवल इनवॉइस के आधार पर छह करोड रुपए से अधिक की टैक्स चोरी की है. याचिका में कहा गया कि मामले में जिन दो कंपनियों को बिल जारी किए गए, उस आधार पर दोनों कंपनियों ने टैक्स अदा कर दिया. यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ टैक्स चोरी का मामला बनता है तो वह पांच करोड़ रुपए से अधिक का नहीं हो सकता. पांच करोड़ रुपए तक का आरोप जमानती अपराध की श्रेणी में आता है. इसके बावजूद विभाग ने संपूर्ण बिलों की राशि को जीएसटी की राशि जोड़कर छह करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी का मामला बनाकर याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया.
विरोध में तर्क: जमानत याचिका का विरोध करते हुए जीएसटी विभाग ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बिना माल भेजे फर्जी इनवॉइस के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन कर गैर कानूनी लाभ उठाया. उसकी फर्म को करीब साढ़े छह करोड़ रुपए की टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर हुई है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए.
कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में सचिव से मांगा जवाब: एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने कौशल नियोजन व उद्यमिता विभाग में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती-2024 में चयन के बावजूद नियुक्ति से वंचित करने पर तकनीकी शिक्षा सचिव और उद्यमिता विभाग से जवाब मांगा है. अदालत ने भर्ती में याचिकाकर्ताओं के लिए पद रिक्त रखने को कहा. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने हिमांशु मिश्रा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए. अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि विभाग ने 11 मार्च 2024 को कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती निकाली. इसमें शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के साथ संबंधित ट्रेड में मान्यता प्राप्त संस्थान से वैतनिक अनुभव जरूरी रखा गया.
विभाग ने मेरिट के आधार पर परिणाम घोषित किया. याचिकाकर्ता को पास कर दिया. बाद में उन्हें यह कहते हुए नियुक्ति से वंचित कर दिया कि वैतनिक कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है. इसे चुनौती देते याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुभव अवधि के दौरान नकद भुगतान होता था. इसका रिकॉर्ड वेतन ब्योरा रजिस्टर में दर्ज है.भर्ती में वैतनिक अनुभव की शर्त गलत है, क्योंकि सेवा नियमों में सिर्फ अनुभव होना ही पर्याप्त है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति से वंचित करना गलत है. एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा व याचिकाकर्ताओं के लिए पद रिक्त रखने को कहा.