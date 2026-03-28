प्रसव के लिए आरोपी महिला को तीन माह की अंतरिम जमानत
अदालत ने कहा है कि आरोपी महिला अंतरिम जमानत के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध या गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होगी.
Published : March 28, 2026 at 9:03 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने हनी ट्रैप में फंसाकर जबरन वसूली करने और नर्सिंगकर्मी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही आरोपी महिला को प्रसव के लिए तीन माह की अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा कि आरोपी 26 जून, 2026 को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष सरेंडर करे. इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि आरोपी महिला अंतरिम जमानत के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध या गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होगी.
जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सारिका खानम की ओर से दायर द्वितीय जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ अलवर के अरावली विहार थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वह 15 जुलाई से जेल में बंद है. याचिका में कहा गया कि वह करीब 34 सप्ताह की गर्भवती है और उसका महिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है. वह जेल से बाहर अपनी संतान को जन्म देना चाहती है, जहां उसके रिश्तेदार नवजात की देखभाल कर सकेंगे. ऐसे में उसे तीन माह की अंतरिम जमानत दी जाए, जिसके बाद वह वापस जेल में समर्पण कर देगी.
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वहीं, सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि जांच अधिकारी के माध्यम से याचिकाकर्ता की गर्भावस्था के तथ्य का सत्यापन किया गया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए. नर्सिंगकर्मी रोहिताश के आत्महत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए नर्सिंग ऑफिसर शिवचरण गुर्जर और सारिका खानम को गिरफ्तार किया था. दोनों पर आरोप है कि वे रोहिताश को बदनाम करने की धमकी देकर पैसे और प्लॉट की मांग कर रहे थे.