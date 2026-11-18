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जल जीवन मिशन घोटाला: राजस्थान हाईकोर्ट से तत्कालीन अभियंता विशाल सक्सेना को मिली जमानत

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में बीते फरवरी माह से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे पीएचईडी (PHED) के तत्कालीन अधिशासी अभियंता विशाल सक्सेना को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस शुभा मेहता ने यह आदेश आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में आरोपी तत्कालीन मंत्री महेश जोशी सहित अन्य को पूर्व में जमानत मिल चुकी है और आरोप पत्र भी पेश हो चुका है. वहीं, केस की सुनवाई पूरी होने में भी समय लगेगा. ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित है.