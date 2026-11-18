जल जीवन मिशन घोटाला: राजस्थान हाईकोर्ट से तत्कालीन अभियंता विशाल सक्सेना को मिली जमानत
हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाला मामले में तत्कालीन अधिशासी अभियंता विशाल सक्सेना को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
Published : November 18, 2026 at 8:58 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में बीते फरवरी माह से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे पीएचईडी (PHED) के तत्कालीन अधिशासी अभियंता विशाल सक्सेना को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस शुभा मेहता ने यह आदेश आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में आरोपी तत्कालीन मंत्री महेश जोशी सहित अन्य को पूर्व में जमानत मिल चुकी है और आरोप पत्र भी पेश हो चुका है. वहीं, केस की सुनवाई पूरी होने में भी समय लगेगा. ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित है.
जमानत याचिका में अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि याचिकाकर्ता पर ठेका फर्म मैसर्स गणपति ट्यूबवेल के अनुभव प्रमाण पत्र को गलत रूप से सत्यापित करने का आरोप है. इसी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर जल जीवन मिशन का ठेका हासिल किया गया था. याचिका में कहा गया कि वह विभाग के आदेश पर इरकॉन के केरल स्थित कार्यालय गया था, जहां 7 अप्रैल 2023 को प्रमाण पत्र जारी किया गया था और अगले दिन उसकी उपस्थिति में नोटरी ने इसे सत्यापित किया था.
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याचिकाकर्ता ने इसी तथ्य को अपनी रिपोर्ट में अंकित किया था. इसके अलावा उस पर कोई अवैध राशि प्राप्त करने का आरोप नहीं है. वहीं, राशि लेने के आरोपी तत्कालीन मंत्री महेश जोशी, संजय बडाया, मुकेश पाठक और निरिल कुमार को पूर्व में ही जमानत दी जा चुकी है. याचिकाकर्ता बीते करीब नौ माह से जेल में है और केस की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगेगा. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ने अनुभव प्रमाण पत्र का गलत सत्यापन किया है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
तत्कालीन अधीक्षण अभियंता मायाराम सैनी के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसकी जांच में पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे जल जीवन मिशन में अनियमितताएं हुई हैं. जांच के बाद इस मामले में तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और याचिकाकर्ता सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. जांच में यह आरोप लगाया गया कि मैसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर ठेका हासिल किया है.
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