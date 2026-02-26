ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में दो मामलेः JJM घोटाले में पांच आरोपियों को मिली जमानत, कुलपति पद पर नियुक्ति को लेकर मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर एसीबी में दर्ज मामले में आरोपी महेश कुमार मित्तल सहित चार अन्य आरोपियों हेमंत मित्तल, पीयूष जैन, गोपाल लाल कुमावत और उमेश कुमार शर्मा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपियों की जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में मुख्य आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है और याचिकाकर्ता सह आरोपियों के खिलाफ आरोप उनसे गंभीर नहीं माने जा सकते. वहीं, प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में समय लगेगा, ऐसे में याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा करना उचित होगा. जमानत याचिका में अधिवक्ता सुधीर जैन ने अदालत को बताया कि प्रकरण के तथ्यों के अनुसार पदम चंद जैन की कार से 2.20 लाख रुपए बरामद हुए थे. वहीं, पदम चन्द जैन व अन्य आरोपियों की ओर से रिश्वत मांगता और रिश्वत राशि प्राप्त करना बताया गया है. इन आरोपियों को पूर्व में जमानत का लाभ दिया जा चुका है. याचिकाकर्ता ठेका फर्म श्री श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल के कर्मचारी हैं. उन्होंने न तो रिश्वत राशि को लेकर कोई बात की है और ना ही कोई काम किया है. वहीं, उनका एफआईआर में नाम भी नहीं है. पढ़ेंः जल जीवन मिशन घोटाला: FIR रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल जलदाय विभाग और ठेका फर्म के बीच सिविल प्रकृति का विवाद होने के चलते निचली अदालत में सिविल केस भी दर्ज कराए गए हैं. याचिकाकर्ता को एफआईआर दर्ज होने के दो साल बाद गिरफ्तार किया गया है. प्रकरण में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की अपने फर्म मालिकों से हुई बातचीत के तथ्यों से साबित है कि अपराध में उनकी भूमिका भी थी. ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.