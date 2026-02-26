हाईकोर्ट में दो मामलेः JJM घोटाले में पांच आरोपियों को मिली जमानत, कुलपति पद पर नियुक्ति को लेकर मांगा जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन व कुलपति पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में सुनवाई की.
Published : February 26, 2026 at 8:45 PM IST
जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर एसीबी में दर्ज मामले में आरोपी महेश कुमार मित्तल सहित चार अन्य आरोपियों हेमंत मित्तल, पीयूष जैन, गोपाल लाल कुमावत और उमेश कुमार शर्मा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपियों की जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में मुख्य आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है और याचिकाकर्ता सह आरोपियों के खिलाफ आरोप उनसे गंभीर नहीं माने जा सकते. वहीं, प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में समय लगेगा, ऐसे में याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा करना उचित होगा.
जमानत याचिका में अधिवक्ता सुधीर जैन ने अदालत को बताया कि प्रकरण के तथ्यों के अनुसार पदम चंद जैन की कार से 2.20 लाख रुपए बरामद हुए थे. वहीं, पदम चन्द जैन व अन्य आरोपियों की ओर से रिश्वत मांगता और रिश्वत राशि प्राप्त करना बताया गया है. इन आरोपियों को पूर्व में जमानत का लाभ दिया जा चुका है. याचिकाकर्ता ठेका फर्म श्री श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल के कर्मचारी हैं. उन्होंने न तो रिश्वत राशि को लेकर कोई बात की है और ना ही कोई काम किया है. वहीं, उनका एफआईआर में नाम भी नहीं है.
जलदाय विभाग और ठेका फर्म के बीच सिविल प्रकृति का विवाद होने के चलते निचली अदालत में सिविल केस भी दर्ज कराए गए हैं. याचिकाकर्ता को एफआईआर दर्ज होने के दो साल बाद गिरफ्तार किया गया है. प्रकरण में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की अपने फर्म मालिकों से हुई बातचीत के तथ्यों से साबित है कि अपराध में उनकी भूमिका भी थी. ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
कुलपति पद पर नियुक्ति को लेकर मांगा जवाबः राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलपति पद पर नियुक्ति से जुडे़ मामले में विवि के चांसलर, रजिस्ट्रार और राज्य सरकार सहित कुलपति डॉ. सुमंत व्यास को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. आरके बघेरवाल की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता दिनेश यादव ने अदालत को बताया कि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विवि के चांसलर ने विवि में कुलपति नियुक्ति के लिए गत 23 अप्रैल को सर्च कमेटी का गठन किया. वहीं, गत तीन मई को कुलपति की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया. चार सितंबर को डॉ. सुमंत व्यास को कुलपति पद पर नियुक्ति दी गई. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि यूजीसी की गाइड लाइन के अनुसार विवि से जुड़ा कोई भी व्यक्ति सर्च कमेटी में शामिल नहीं हो सकता.
वहीं, कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए दस साल का शिक्षण अनुभव जरूरी है. याचिका में कहा गया कि सर्च कमेटी का अध्यक्ष त्रिभुवन शर्मा को बनाया गया, जबकि वे विवि के पशु पोषण विभाग के प्रोफेसर व हैड रह चुके हैं. इसके अलावा डॉ. सुमंत व्यास के पास दस साल का शैक्षणिक अनुभव नहीं है. ऐसे में जब सर्च कमेटी का गठन ही गलत है तो उसकी ओर से किया गया चयन भी अपने आप में गलत है. वहीं, डॉ. सुमंत व्यास के पास तय अनुभव भी नहीं है. ऐसे में सर्च कमेटी के गठन को अवैध घोषित करते हुए कुलपति की नियुक्ति को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.