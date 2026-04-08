राजस्थान हाईकोर्ट: शराब दुकान लाइसेंस नवीनीकरण और पुरानी चार्जशीट मामलों में याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत

राजस्थान हाईकोर्ट: शराब दुकान लाइसेंस नवीनीकरण और पुरानी चार्जशीट मामलों में याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत
राजस्थान हाईकोर्ट ने आबकारी लाइसेंस नवीनीकरण और पुरानी मेडिकल रिपोर्ट पर चार्जशीट के मामलों में याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की.
Published : April 8, 2026 at 8:15 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला आबकारी अधिकारी को वर्ष 2025-26 में आबकारी अधिनियम की अवहेलना करने पर दर्ज कराई गई एफआईआर का पूरा विवरण दो सप्ताह में अदालत में पेश करने को कहा है. अदालत ने आबकारी अधिकारी से यह भी बताने को कहा है कि दर्ज कराई गई एफआईआर में से कितने मामलों में आबकारी लाइसेंस रद्द किए गए. इसके साथ ही अदालत ने जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर ग्रामीण की ओर से 18 फरवरी को याचिकाकर्ता के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने के आदेश पर रोक लगाते हुए उसे आगामी आदेशों तक दुकान का संचालन करने की अनुमति दे दी है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश गोविंद शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी. माथुर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को धानक्या में वर्ष 2025 से 2029 तक शराब की दुकान का लाइसेंस जारी किया गया था, जिसका हर साल नवीनीकरण होता है. याचिकाकर्ता के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज होने के आधार पर विभाग ने 8 अगस्त को उसका लाइसेंस रद्द कर दिया था. याचिका में कहा गया कि इस 8 अगस्त के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने पर अदालत ने 12 अगस्त को उस पर रोक लगा दी थी.
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याचिकाकर्ता ने जब वर्ष 2026-27 के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया तो विभाग ने 8 अगस्त के आदेश का हवाला देते हुए उसका आवेदन निरस्त कर दिया. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि 8 अगस्त के आदेश पर अदालत ने रोक लगा दी थी, ऐसे में आवेदन को निरस्त करना गलत है. सुनवाई के दौरान जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र प्रसाद गर्ग अदालत में उपस्थित हुए. उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में 60 शराब की दुकानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे. लाइसेंस की शर्त के अनुसार लाइसेंस धारक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए विभाग से विस्तृत जानकारी पेश करने को कहा है.
वहीं, दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहते हुए बनाई गई मेडिकल रिपोर्ट को लापरवाही से तैयार करना बताकर वर्ष 2024 में रिटायर चिकित्सा अधिकारी को दी गई चार्जशीट पर रोक लगा दी है. अदालत ने मामले में मुख्य चिकित्सा सचिव और कार्मिक सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. अमर सिंह मीणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता तरुण जैमन ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2013 में करौली के हिंडौन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे. इस दौरान उन्होंने 8 मार्च 2013 को वीर सिंह का मेडिकल कराते हुए उसे 9 चोटें आने की रिपोर्ट दी थी.
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याचिका में कहा गया कि 12 जून 2024 को विभाग ने चार्जशीट जारी कर आरोप लगाया कि वीर सिंह की मौत के बाद 12 मार्च 2013 को एसएमएस अस्पताल में हुए पोस्टमॉर्टम में 29 चोटें पाई गई थीं. चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने 8 मार्च को बनाई प्रारंभिक चोट रिपोर्ट तैयार करने में लापरवाही बरती. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता कई साल पहले रिटायर हो चुके हैं. पेंशन सेवा नियम, 1996 के तहत रिटायर कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती. इसके अलावा घटना के 11 साल बाद चार्जशीट देना गलत है. सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार्जशीट पर रोक लगा दी है.
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