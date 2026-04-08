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राजस्थान हाईकोर्ट: शराब दुकान लाइसेंस नवीनीकरण और पुरानी चार्जशीट मामलों में याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला आबकारी अधिकारी को वर्ष 2025-26 में आबकारी अधिनियम की अवहेलना करने पर दर्ज कराई गई एफआईआर का पूरा विवरण दो सप्ताह में अदालत में पेश करने को कहा है. अदालत ने आबकारी अधिकारी से यह भी बताने को कहा है कि दर्ज कराई गई एफआईआर में से कितने मामलों में आबकारी लाइसेंस रद्द किए गए. इसके साथ ही अदालत ने जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर ग्रामीण की ओर से 18 फरवरी को याचिकाकर्ता के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने के आदेश पर रोक लगाते हुए उसे आगामी आदेशों तक दुकान का संचालन करने की अनुमति दे दी है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश गोविंद शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी. माथुर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को धानक्या में वर्ष 2025 से 2029 तक शराब की दुकान का लाइसेंस जारी किया गया था, जिसका हर साल नवीनीकरण होता है. याचिकाकर्ता के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज होने के आधार पर विभाग ने 8 अगस्त को उसका लाइसेंस रद्द कर दिया था. याचिका में कहा गया कि इस 8 अगस्त के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने पर अदालत ने 12 अगस्त को उस पर रोक लगा दी थी.

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याचिकाकर्ता ने जब वर्ष 2026-27 के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया तो विभाग ने 8 अगस्त के आदेश का हवाला देते हुए उसका आवेदन निरस्त कर दिया. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि 8 अगस्त के आदेश पर अदालत ने रोक लगा दी थी, ऐसे में आवेदन को निरस्त करना गलत है. सुनवाई के दौरान जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र प्रसाद गर्ग अदालत में उपस्थित हुए. उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में 60 शराब की दुकानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे. लाइसेंस की शर्त के अनुसार लाइसेंस धारक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए विभाग से विस्तृत जानकारी पेश करने को कहा है.