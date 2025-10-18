ETV Bharat / state

जमानत के लिए हाईकोर्ट की शर्त: परीक्षा में नकल से जुड़े आरोपियों को करनी होगी रोजाना दो घंटे सफाई

यह लगाई शर्तें: जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने कहा कि परीक्षा में नकल रोकथाम से जुड़े कानून में अभियुक्तों पर एक करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है. ऐसे में आरोपी रिहाई से पहले दस लाख रुपए बैंक गारंटी जमा कराएं. जमानत मिलने के बाद हर दूसरे माह की पांच तारीख को संबंधित थाने में उपस्थिति दें. साथ ही अदालत ने चालीस लाख रुपए के व्यक्तिगत मुचलके और पांच-पांच लाख रुपए की दो जमानत पेश करने को कहा.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने परीक्षा में नकल से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आधा दर्जन से अधिक युवाओं को रोजाना दो घंटे सफाई करने की शर्त पर जमानत देने के आदेश दिए. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने बलबीर समेत आठ आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए. उधर, एक अन्य मामले में जयपुर महानगर द्वितीय अदालत ने हत्या के आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

पक्ष-विपक्ष में तर्क: जमानत याचिका में अधिवक्ता दीपक चौहान व अन्य ने कहा कि आरोपी गत जनवरी से जेल में हैं. आरोप पत्र पेश होने के बाद निचली अदालत में प्रसंज्ञान लिया जा चुका है. सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगेगा. याचिकाकर्ता युवा हैं और परिवार की आजीविका चलाते हैं. ऐसे में जमानत दी जाए. इसके विरोध में सरकारी वकील बोले, पेपर लीक और परीक्षा में नकल संगठित अपराध है. इसमें पांच से दस साल तक की सजा और एक करोड़ जुर्माना लगाया जा सकता है. मामले की गंभीरता देखते आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की जाए. दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने आरोपियों को सशर्त जमानत मंजूर की.

हत्या में दोषी अभियुक्त को उम्रकैद: उधर, जयपुर में एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत, महानगर द्वितीय ने पत्नी के साथ अवैध संबंधों के चलते प्रेमी की हत्या के आरोपी पति करण सिंह पंजाबी को दोषी ठहराया और उम्रकैद सुनाई. अभियुक्त पर 55 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया. पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने कहा कि अभियुक्त करण की पत्नी से मृतक योगेश के अवैध संबंध थे. अभियुक्त के पास पत्नी को तलाक देकर अलग रहने का विकल्प था, लेकिन उसने हत्या कर दी. ऐसे में उम्रकैद उचित होगी.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने बताया कि अभियुक्त का विवाह साल 2012 में हुआ. साल 2017 में अभियुक्त की पत्नी की दिल्ली निवासी योगेश से मुलाकात हुई. पत्नी दिल्ली जाकर योगेश से मिलती थी. मृतक योगेश 20 दिसंबर को अभियुक्त के परिवार से जयपुर मिलने की कह शाम 7.30 बजे निकला था. उस दिन अभियुक्त की बेटी का जन्मदिन था. सुबह 4 बजे अभियुक्त की पत्नी योगेश से मिलने निकली तो करण पीछे गया. वीकेआई रोड नंबर 17 पर अभियुक्त ने मौका देख योगेश की गला काटकर हत्या कर दी.