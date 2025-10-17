ETV Bharat / state

RU में हंगामा : एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष जाखड़ समेत तीन आरोपियों को जमानत

आरोपियों का तर्क था कि एक ही घटना की दो रिपोर्ट अस्वीकार्य है. गिरफ्तारी से पूर्व धारा 41 के प्रावधानों की पालना नहीं की.

Rajasthan High Court, jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट ,जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 17, 2025 at 2:20 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान हंगामा करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने से जुड़े मामले में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित तीन आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए. जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने विनोद जाखड़, किशोर और महेश की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए ये आदेश दिए.

जमानत अर्जी में अधिवक्ता भरत यादव ने कहा कि राष्ट्रीय खेल अधिवेशन के नाम पर आरएसएस का शस्त्र पूजन कार्यक्रम विश्वविद्यालय में किया गया. इसका शांतिपूर्वक विरोध किया गया था. इससे आक्रोशित होकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर आरएसएस के लोगों ने हमला किया. पुलिस ने दबाव में आकर प्रार्थियों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया. इस मामले में एक तरफ उन्हें घटना के समय शांतिभंग और अपराध की संभावना के आधार पर गिरफ्तार किया, वहीं गंभीर धाराओं में अपराध करना मान उसी घटनाक्रम में गिरफ्तार दिखा दिया.

पढ़ें:RU में हंगामा : एनएसयूआई ने किया RSS के विजयादशमी कार्यक्रम का विरोध, पुलिस का लाठीचार्ज

ऐसे में एक ही घटना की दो रिपोर्ट बनाना कानूनी रूप से स्वीकार नहीं है. इसके अलावा गिरफ्तारी से पूर्व धारा 41 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने जमानत अर्जी खारिज करने की गुहार लगाई. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए. घटना के बाद पुलिस ने कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया था. इनमें छह आरोपियों को शहर की निचली अदालत पहले ही जमानत पर छोड़ चुकी है.

