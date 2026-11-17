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एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर 10 दिन में लें अंतिम फैसला, नहीं तो 2 दिसंबर को कोर्ट में पेश हों मुख्य सचिव : हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur file photo )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में वकीलों की सुरक्षा से जुड़े मामले में राज्य सरकार को एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल, 2023 पर अंतिम निर्णय करने के लिए दस दिन का समय दिया है. अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में बिल को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो 2 दिसंबर को मुख्य सचिव अदालत में पेश होकर इस संबंध में अपना जवाब देंगे. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.