एक बार फिर हाईकोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 8 दिन में पांचवी बार, जांच में कुछ नहीं मिला

जयपुर : राजधानी जयपुर में ईमेल के जरिए बम की धमकियां मिलने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है. बीते कुछ दिनों में हाईकोर्ट में बम की धमकियां मिलने के बाद अब मंगलवार को सेशन कोर्ट की ईमेल आईडी पर एक बार फिर हाईकोर्ट में बम होने की धमकी मिली है. ईमेल के जरिए आई इस धमकी के बाद सेशन कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया. पुलिस, एटीएस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने चप्पे-चप्पे की तलाशी ली. कोर्ट परिसर को खाली करवाकर गहन सर्च अभियान चलाया गया. हालांकि, जांच में कुछ नहीं मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली है. हाईकोर्ट परिसर में भी नियमित रूप से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. हाईकोर्ट में भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

हाईकोर्ट में नियमित रूप से तलाशी अभियान : एसीपी सदर धर्मवीर सिंह ने बताया कि सेशन कोर्ट की ईमेल आईडी पर मंगलवार सुबह एक संदिग्ध मेल आया था. इसमें हाईकोर्ट में बम प्लांट करने की धमकी दी गई थी. हालांकि, एहतियात के तौर पर सेशन कोर्ट में भी एक फ्लोर सर्च ऑपेरशन चलाया गया, लेकिन जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. अशोक नगर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में हाईकोर्ट में बम की धमकी मिलने के बाद अब नियमित रूप से हाईकोर्ट परिसर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. फिलहाल, कोई संदिग्ध वस्तु तलाशी अभियान में नहीं मिली है.

पिछले सप्ताह में लगातार चार दिन मिली धमकियां : पिछले सप्ताह में लगातार चार दिन हाईकोर्ट में बम प्लांट करने की धमकी भरे ईमेल मिले थे. पिछले सप्ताह में 8 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक लगातार चार दिन हाईकोर्ट में बम होने की धमकियां मिली थी. इससे पहले भी दो बार हाईकोर्ट में बम प्लांट करने की धमकियां मिली थी. इससे पहले हाईकोर्ट में 30 अक्टूबर और 5 दिसंबर को भी धमकी भरा ई मेल आया था. हर बार धमकी भरा ई मेल आने पर गहन जांच अभियान चलाया गया, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.