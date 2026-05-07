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दो बड़े आदेश: राजस्थान के अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा अनिवार्य, अदालती आदेश की अवहेलना पर सख्ती

नवंबर 2024 में झांसी के एक मेडिकल कॉलेज में नवजातों की मौत के बाद अदालत ने राजस्थान के अस्पतालों को लेकर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 7, 2026 at 8:43 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को दो अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण आदेश पारित किए. पहले मामले में अदालत ने प्रदेश के सभी अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा जांच को लेकर सख्त निर्देश दिए. वहीं दूसरे मामले में अदालती आदेश का उल्लंघन करने पर तीन शीर्ष अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया.

पहले मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह जयपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में स्थापित अस्पतालों में पर्याप्त फायर फाइटिंग सिस्टम के संबंध में रिपोर्ट पेश करे. अदालत ने कहा कि यदि किसी अस्पताल में उचित अग्निशमन प्रणाली नहीं पाई जाती है, तो संबंधित सीएमएचओ की ओर से निर्धारित समयसीमा के साथ उसे नोटिस जारी किया जाए. एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 20 बेड से अधिक क्षमता वाले हर अस्पताल व क्लिनिक में दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है.

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अदालत ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक अस्पताल में नियमित रूप से फायर ड्रिल आयोजित की जाए और फायर सेफ्टी प्रणाली का ज्ञान रखने वाले कम से कम दो विशेषज्ञों को प्रत्येक सरकारी अस्पताल में तैनात किया जाए. निजी अस्पतालों को भी यही कदम उठाने होंगे और अपनी रिपोर्ट संबंधित सीएमएचओ को सौंपनी होगी. अदालत ने इस संबंध में जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में सुनवाई तय करते हुए रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

ये था मामला: नवंबर 2024 में झांसी के एक मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशु वार्ड में आग लगने से दस नवजातों की मौत हो गई थी. इसी त्रासदी के बाद अदालत ने प्रदेश के अस्पतालों में फायर एनओसी न होने के मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था और अधिवक्ता राजेश मुथा को न्यायमित्र नियुक्त किया था.

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तीन अधिकारियों को अवमानना नोटिस: वहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद सफाई कर्मचारियों के अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं करने पर तीन वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. ये अधिकारी प्रमुख स्थानीय निकाय सचिव रवि जैन, निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर और टोडारायसिंह के अधिशासी अधिकारी पवन कुमार हैं. जस्टिस अनिल कुमार उपमान की एकलपीठ ने यह आदेश शंकर लाल माली व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, जिन्हें मई 2023 में निलंबित कर दिया गया. अप्रैल 2024 से निर्वाह भत्ते का भुगतान न करने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अदालत ने 5 मार्च को याचिकाओं का निस्तारण करते हुए नगर पालिका को याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का 30 दिन में निस्तारण करने का आदेश दिया था. अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किया गया और न ही निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जा रहा है. इस पर एकलपीठ ने तीनों अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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