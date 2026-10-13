राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला: मियाद से पहले तस्करी में जब्त चोरी हुए वाहन की नीलामी गलत, आबकारी विभाग पर दो लाख का हर्जाना
आबकारी आयुक्त ने जून 2015 को वाहन को जब्त कर लिया तथा याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था.
Published : October 13, 2026 at 9:17 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने चोरी हुए वाहन को अवैध शराब के मामले में जब्त कर बिना अपील की मियाद पूरी किए नीलाम करने के आबकारी आयुक्त के आदेश को अवैध माना है. इसके साथ ही अदालत ने वाहन की नीलामी में प्राप्त राशि 8.03 लाख रुपए छह फीसदी ब्याज सहित याचिकाकर्ताओं को लौटाने के आदेश दिए हैं. अदालत ने विभाग की इस कार्रवाई को प्रताड़ना मानते हुए दो लाख रुपए हर्जाने के तौर पर भी याचिकाकर्ता को अदा करने को कहा है. जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश राजेंद्र सिंह भाटिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता हरी किशन सैनी ने अदालत को बताया कि गुजरात निवासी याचिकाकर्ता ट्रेवल एजेंसी चलाता है. उसने बैंक से लोन लेकर गाड़ी खरीदी थी, जो 6 नवंबर, 2014 को चोरी हो गई. उसने इस संबंध में 13 नवंबर को पुलिस थाना नारंगपुरा, अहमदाबाद में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके बाद 25 नवंबर 2014 को अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में इस वाहन को अवैध शराब से भरा हुआ पकड़ा और चालक लादूराम को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया. आबकारी आयुक्त ने 30 जून 2015 को आदेश पारित कर वाहन को जब्त कर लिया तथा याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया.
पढ़ें: एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पर चार सप्ताह में निर्णय लें, वरना CS हाजिर होकर दें जवाब- हाईकोर्ट
याचिका में कहा गया कि राजस्थान टैक्स बोर्ड, अजमेर में अपील करने के लिए कानूनन 60 दिन की समय-सीमा पूरी होने से पहले 19 अगस्त को आबकारी विभाग ने वाहन को नीलाम कर दिया. जब याचिकाकर्ता ने वाहन की नीलामी राशि रिफंड करने का आवेदन किया, तो आबकारी विभाग ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि वह आरोपी के कोर्ट से बरी होने का आदेश पेश करे. याचिका में कहा गया कि जब याचिकाकर्ता को कभी आपराधिक मामले में आरोपी ही नहीं बनाया गया था, तो उससे बरी होने का आदेश मांगना पूरी तरह अतार्किक है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विभाग पर दो लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए नीलामी में प्राप्त राशि को ब्याज सहित याचिकाकर्ता को अदा करने को कहा है.