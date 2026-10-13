ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला: मियाद से पहले तस्करी में जब्त चोरी हुए वाहन की नीलामी गलत, आबकारी विभाग पर दो लाख का हर्जाना

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने चोरी हुए वाहन को अवैध शराब के मामले में जब्त कर बिना अपील की मियाद पूरी किए नीलाम करने के आबकारी आयुक्त के आदेश को अवैध माना है. इसके साथ ही अदालत ने वाहन की नीलामी में प्राप्त राशि 8.03 लाख रुपए छह फीसदी ब्याज सहित याचिकाकर्ताओं को लौटाने के आदेश दिए हैं. अदालत ने विभाग की इस कार्रवाई को प्रताड़ना मानते हुए दो लाख रुपए हर्जाने के तौर पर भी याचिकाकर्ता को अदा करने को कहा है. जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश राजेंद्र सिंह भाटिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.