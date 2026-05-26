ETV Bharat / state

पंचायत और निकाय चुनाव समय पर नहीं कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका निस्तारित

जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश गिर्राज देवंदा और संयम लोढा की अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. इस दौरान राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जवाब पेश कर अदालत से बिना शर्त माफी भी मांगी गई, लेकिन याचिका सारहीन होने के चलते इन जवाबों का कोई औचित्य नहीं रहा.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक नहीं कराने के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं को सारहीन मानते हुए निस्तारित कर दिया है. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई का समय दिया जा चुका है. ऐसे में अवमानना याचिकाएं महत्वहीन हो गई हैं. ऐसे में उन्हें निस्तारित किया जा रहा है.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि खंडपीठ ने पूर्व में आदेश जारी कर 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने को कहा था, लेकिन तय समय तक चुनाव नहीं कराए गए। ऐसे में याचिकाकर्ताओं की ओर से अवमानना याचिका पेश की गई थी. इसके बाद राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने यह समय बढाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था, लेकिन तब तक अदालत की अवमानना की जा चुकी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अवमानना याचिकाओं को सारहीन मानते हुए निस्तारित कर दिया.

हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 15 अप्रैल तक का समय दिया था, लेकिन तब तक चुनाव नहीं कराए गए. वहीं, बाद में दोनों की ओर से समय बढाने के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए. जिस पर अदालत ने गत 11 मई को बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रखा था. इसके बाद अदालत ने गत 22 मई को फैसला सुनाते हुए शहरी स्थानीय निकायों के वार्ड परिसीमन तथा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम 20 जून तक पूरा कर 31 जुलाई तक चुनाव कराने के आदेश दिए थे.