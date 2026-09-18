ETV Bharat / state

हाईकोर्ट सख्त : RU और पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की शैक्षणिक गिरावट पर चांसलर और प्रमुख सचिव से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय और पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के गिरते शैक्षणिक स्तर पर प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, विश्वविद्यालय के चांसलर, वीसी और इंस्टीट्यूट से जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एलुमनाई सोसाइटी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरडी रस्तोगी ने अदालत को बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय अपना एक विशेष महत्व रहा है. यहां से बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, न्यायाधीश और वैज्ञानिकों सहित बड़े व्यवसायी छात्र जीवन में शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं. बीते कुछ सालों से विवि और पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर्स की संख्या कम होती जा रही है और विवि व राज्य सरकार इन्हें भरने में रूचि नहीं दिखा रही.