हाईकोर्ट सख्त : RU और पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की शैक्षणिक गिरावट पर चांसलर और प्रमुख सचिव से मांगा जवाब
पोद्दार इंस्टीट्यूट में 9 पदों के मुकाबले एक एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त हैं और बाकी पार्ट टाइम व गेस्ट फैकल्टी से अध्यापन कराया जा रहा है.
Published : September 18, 2026 at 7:55 AM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय और पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के गिरते शैक्षणिक स्तर पर प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, विश्वविद्यालय के चांसलर, वीसी और इंस्टीट्यूट से जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एलुमनाई सोसाइटी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरडी रस्तोगी ने अदालत को बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय अपना एक विशेष महत्व रहा है. यहां से बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, न्यायाधीश और वैज्ञानिकों सहित बड़े व्यवसायी छात्र जीवन में शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं. बीते कुछ सालों से विवि और पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर्स की संख्या कम होती जा रही है और विवि व राज्य सरकार इन्हें भरने में रूचि नहीं दिखा रही.
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याचिका में बताया गया कि गत एक मई को विवि में शिक्षकों के कुल 949 पद थे. जिसमें 61 प्रोफेसर, 135 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 753 सहायक प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में 2 प्रोफेसर, 19 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 362 सहायक प्रोफेसर सहित कुल करीब 383 नियुक्त हैं. इसी तरह पोद्दार इंस्टीट्यूट में स्वीकृत 9 पदों के मुकाबले एक एसोसिएट प्रोफेसर नियमित रूप से नियुक्त हैं और बाकी पार्ट टाइम व गेस्ट फैकल्टी से अध्यापन कराया जा रहा है. शिक्षकों के पद खाली होने के कारण ना केवल शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट आती है, बल्कि रिसर्च और नये-नये पाठ्यक्रमों को बढ़ाने में भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.