ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का कड़ा रुख: बीच सत्र शिक्षकों के तबादलों पर सवाल, JJM घोटाला जांच पर भी जवाब तलब

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ओर जहां शैक्षणिक सत्र के बीच में बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले करने को विद्यार्थियों के हितों के खिलाफ बताया है.अदालत ने सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण को भी आड़े हाथों लिया. वहीं, दूसरी ओर जल जीवन मिशन घोटाले की जांच को केवल दो फर्मों तक सीमित रखने के आरोपों पर भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से एक साथ बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले करने पर सवाल उठाए हैं. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि बीच सत्र शिक्षकों के तबादले करना न सिर्फ गलत है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों के हितों के भी खिलाफ है. वहीं, अदालत ने एक समान मामले में अलग-अलग तरह के फैसले देने पर सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण को आड़े हाथों लिया. अदालत ने कहा कि अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य पारदर्शिता रखें. वहीं, अदालत ने कार्मिक सचिव को कहा है कि अधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करें, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़े. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश प्रिंसिपल हरगोविंद मीणा के ट्रांसफर आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए दिए.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट : स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पर नोटिस, SI पेपर लीक में चार्जशीट कोर्ट में पेश करने की मांग

अदालत ने कहा कि शिक्षा कैलेंडर की जानकारी होने के बावजूद सरकार ने शैक्षणिक सत्र के बीच सितंबर में प्रिंसिपल के सामूहिक ट्रांसफर कर दिए. ऐसा करना बताता है कि शिक्षा प्रणाली प्रशासकों की मनमानी से चल रही है न कि छात्रों की जरूरत के अनुसार. अदालत ने कहा कि 22 सिंतबर 2025 को शैक्षणिक सत्र के बीच में ही सीनियर सैकंडरी स्कूल के 4,527 प्रिंसिपल के सामूहिक ट्रांसफर करके न केवल शिक्षकों बल्कि इन स्कूलों और उनके छात्रों को भी परेशान किया. याचिका में अधिवक्ता रामरख शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता प्रिंसिपल हरगोविंद मीणा का गत अप्रैल माह में तबादला किया गया था. वहीं पांच माह बाद सितंबर में उसका तबादला करीब चार सौ किलोमीटर दूर भरतपुर जिले की एक स्कूल में कर दिया गया.सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण से भी उसे राहत नहीं मिली.

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट के दो बड़े फैसले: प्रबोधक भर्ती मामले में सरकार के आदेश पर रोक, महिला शिक्षिका को परिलाभ देने के निर्देश

जल जीवन मिशन घोटाला: ईडी व सरकार से जवाब मांगा: एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने 'पब्लिक अगेंस्ट करप्शन' की जनहित याचिका पर सुनवाई में ईडी और सरकार से जवाब मांगा. याचिका में आरोप लगाया गया है कि हजारों करोड़ के इस घोटाले में केवल दो ठेका फर्मों के खिलाफ ही जांच सीमित रखी गई है, जबकि कई अन्य प्रभावशाली लोगों और फर्मों को बचाया जा रहा है. ईडी की ओर से एएसजी भरत व्यास ने कहा कि ईडी ने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार भी किया है. याचिकाकर्ता की ओर से लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के आरोपों का जवाब देने के लिए मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद करना तय किया है. इस मामले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी समेत कई आरोपी गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा हो चुके हैं.