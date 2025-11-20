ETV Bharat / state

आबकारी आयुक्त और वित्त सचिव आकर बताए इंटरनेशनल प्लेयर को क्यों नहीं दी नियुक्ति- हाइकोर्ट

अदालत ने दोनों अफसरों से पूछा है कि पैरालंपिक सहित अन्य प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ता को नियुक्ति की सिफारिश के बावजूद नियुक्ति क्यों नहीं दी गई. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने यह आदेश निहाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि गत सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से मामले में सकारात्मक निर्णय लेकर दो सप्ताह में अदालत में जानकारी पेश करने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से तय अवधि में कोई जानकारी नहीं दी गई.

जयपुर: राजस्थान हाइकोर्ट ने अंतररार्ष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट रूल्स, 2017 के तहत सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं देने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में आबकारी आयुक्त और वित्त सचिव को 26 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं.

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि याचिकाकर्ता 26 वर्षीय अंतररार्ष्ट्रीय पैरा एथलीट है और 41 फीसदी लोकोमोटर दिव्यांग है. याचिका में कहा गया कि उसने एशियन पैरा गेम्स, 2023 और पेरिस पैरालंपिक, 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कई विश्व पैरा शूटिंग प्रतियोगिताओं में करीब 20 मैडल जीते हैं. इनमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड मैडल भी शामिल है. राज्य के खेल विभाग ने 29 सितंबर, 2023 को आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट रूल्स, 2017 के तहत उसे ‘ए’ श्रेणी में चयनित करते हुए सहायक आबकारी अधिकारी की वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति देने की सिफारिश की थी. इसमें कहा गया था कि यदि पद रिक्त नहीं हैं तो पद का सृजन मान लिया जाए. इस पत्र को 11 अक्टूबर, 2023 को आबकारी विभाग को भेजा गया, लेकिन विभाग ने दिव्यांगों के लिए पदों की पहचान नहीं होने का हवाला देते हुए अब तक उसे नियुक्ति नहीं दी.

याचिका में बताया गया कि राज्य दिव्यांगजन आयोग में आबकारी विभाग ने स्वीकार किया है कि बीते तीन सालों से दिव्यांगों के लिए कोई भी पद पहचान प्रक्रिया नहीं की गई है. यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 एवं धारा 34 तथा इस संबंध में वर्ष 2018 में बनाए गए नियमों के विरुद्ध है. याचिका में अदालत को यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता के समान मामलों में पूर्व में अन्य पैरा एथलीट अवनी लखेरा, सुंदर सिंह गुर्जर और देवेंद्र झाझड़िया को एसीएफ (असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट) के पद पर नियुक्ति दी गई थी, जबकि उस समय भी वे पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित/पहचाने हुए नहीं थे. याचिकाकर्ता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है, लेकिन अधिकारियों की उपेक्षा के कारण उसे आजीविका और सम्मान से वंचित रखा जा रहा है. इसी सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ें- एसआई भर्ती मामला: राजस्थान सरकार ने भर्ती रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की अपील