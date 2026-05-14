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कोर्ट में दो बड़े मामले: आरजीएचएस भुगतान से जुड़े मामले में डॉ सोनदेव को जमानत, प्रशासक लगाने वाले आदेश पर रोक

आरजीएचएस भुगतान मामले में आरोपी डॉ सोनदेव बंसल को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 8:59 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजीएचएस स्कीम में अवैध बिलों के जरिए राशि प्राप्त करने से जुड़े मामले में निजी अस्पताल संचालक डॉ सोनदेव बंसल को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी बीते 12 अप्रैल से अभिरक्षा में चल रहा है और उसके खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. ऐसे में आरोपी को जमानत देना उचित है.

जमानत याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्र और अधिवक्ता जया मित्र ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी. जिसमें कहा गया था कि परिवादी की मां का याचिकाकर्ता के अस्पताल में इलाज के दौरान गत 28 सितंबर को निधन हो गया. इसके अलावा इलाज के दस्तावेज, रसीद और बिल आदि भी उसे नहीं दिए गए. जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी ने आरजीएचएस स्कीम के अन्तर्गत अवैध रूप से बिल बनाते हुए भुगतान उठाया है. इस पर राज्य सरकार के आदेश पर उसके अस्पताल को योजना से हटा दिया गया, जिसकी अपील लंबित चल रही है. उसकी न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए जमानत पर रिहा किया जाए.

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इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने आरजीएचएस स्कीम का दुरुपयोग कर लाखों रुपए का भुगतान उठाया है. याचिकाकर्ता के ससुर की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार को दी गई शिकायत पर ही अस्पताल को आरजीएचएस योजना से बाहर किया गया था. इसके अलावा अभी जांच पूरी नहीं हुई है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि आरोपी चिकित्सक के परिजनों ने गत दिनों एफआईआर दर्ज करवा कर गत सुनवाई पर वकीलों की ओर से हाईकोर्ट में मारपीट का आरोप लगाया था. दूसरी ओर वकील ने भी आरोपी के परिजनों के खिलाफ धमकाने का मामला दर्ज कराया था.

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जिला दुग्ध संघों व प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में प्रशासक लगाने पर रोक: राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला दुग्ध संघों व उनकी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में राज्य सरकार की ओर से प्रशासक लगाने वाले 21 अप्रैल के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. वहीं राज्य सरकार और को-ऑपरेटिव चुनाव ट्रिब्यूनल को नोटिस जारी कर यह पूछा है कि समितियों के चुनाव समय पर क्यों नहीं कराए गए. अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों एवं प्राथमिक दुग्ध सहकारी संघों में प्रशासक नियुक्ति का निर्णय किस आधार पर लिया. अदालत ने को-ऑपरेटिव चुनाव ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि वह उचित समझे तो जिला संघों और प्राथमिक संघों में जल्द चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश जयपुर डेयरी की प्राथमिक सदस्य गणेशपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सहित 10 अन्य प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की याचिका पर दिया.

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याचिका में अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा ने बताया कि राज्य के सभी जिला दुग्ध संघों और प्राथमिक संघों के चुनाव 2021 में हुए थे. उनका कार्यकाल गत फरवरी माह में खत्म हो गया. इसके बाद रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाओं ने सभी जिला संघों और उनकी प्राथमिक समितियों में प्रशासक नियुक्त करने के निर्देश जारी कर दिए. प्रार्थियों का कहना है कि कानूनी तौर पर समय पर चुनाव कराना को-ऑपरेटिव चुनाव ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी थी. ट्रिब्यूनल को कार्यकाल खत्म होने की पूरी जानकारी के बावजूद चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया. सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक ढांचे में राज्य सरकार दखल नहीं कर सकती, इसलिए संघों के चुनाव होने तक प्रशासक नियुक्त करने पर रोक लगाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रशासक लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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आरजीएचएस स्कीम में घपला
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