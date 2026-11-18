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राजमहल पैलेस जमीन विवाद: राजस्थान हाईकोर्ट से पूर्व राजपरिवार को बड़ी राहत, सरकार और जेडीए की अपील खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजमहल पैलेस की भूमि के स्वामित्व से जुड़े मामले में राज्य सरकार और जेडीए की अपील को खारिज कर दिया है. जस्टिस अशोक कुमार जैन ने मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट क्रम-5 के 24 नवंबर, 2011 के फैसले को बरकरार रखा है. अदालत ने माना कि राज्य सरकार ने निचली अदालत के समक्ष इस संबंध में कोई बिंदु नहीं उठाया था. इसके अलावा प्रिंसेस हाउस को केवल एक बंगले तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता. इसमें उससे जुड़ा भवन, बगीचा, आवासीय संरचना और खुला परिसर भी शामिल है. ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है, जिससे राजमहल पैलेस और प्रिंसेस हाउस को अलग-अलग माना जा सके.