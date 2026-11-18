राजमहल पैलेस जमीन विवाद: राजस्थान हाईकोर्ट से पूर्व राजपरिवार को बड़ी राहत, सरकार और जेडीए की अपील खारिज
हाईकोर्ट ने राजमहल पैलेस भूमि विवाद में राज्य सरकार और जेडीए की अपील खारिज कर दी है.
Published : November 18, 2026 at 8:34 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजमहल पैलेस की भूमि के स्वामित्व से जुड़े मामले में राज्य सरकार और जेडीए की अपील को खारिज कर दिया है. जस्टिस अशोक कुमार जैन ने मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट क्रम-5 के 24 नवंबर, 2011 के फैसले को बरकरार रखा है. अदालत ने माना कि राज्य सरकार ने निचली अदालत के समक्ष इस संबंध में कोई बिंदु नहीं उठाया था. इसके अलावा प्रिंसेस हाउस को केवल एक बंगले तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता. इसमें उससे जुड़ा भवन, बगीचा, आवासीय संरचना और खुला परिसर भी शामिल है. ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है, जिससे राजमहल पैलेस और प्रिंसेस हाउस को अलग-अलग माना जा सके.
राज्य सरकार की ओर से एएजी विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि कोवेनेंट में जिस प्रिंसेस हाउस का उल्लेख है, वह सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर 7 है और राजमहल पैलेस अलग संपत्ति है. राजमहल पैलेस को कोवेनेंट में पूर्व शासक की निजी संपत्ति के रूप में शामिल नहीं किया गया था. इसके अलावा यह जमीन राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी भूमि के तौर पर दर्ज है. इसलिए निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाए. इसके जवाब में पूर्व राजपरिवार की ओर से कहा गया कि राजमहल पैलेस की कुछ भूमि को साल 1993 में अवाप्त कर अवार्ड जारी किया गया था, जिसमें इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर भवानी सिंह के अधिकार को स्वीकार किया गया था.
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मामले के अनुसार, अपील में राज्य सरकार व जेडीए ने निचली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पूर्व राजपरिवार को विवादित संपत्ति का स्वामी मानते हुए कोवेनेंट के विपरीत राजस्व रिकॉर्ड में की गई एंट्री को शून्य घोषित कर दिया था. इसके साथ ही पाबंद किया था कि वे विवादित संपत्ति के उपयोग एवं उपभोग में वादियों के लिए किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें और विवादित संपत्ति से संबंधित अनधिकृत चारदीवारी को अपने खर्चे पर ध्वस्त करवाकर कब्जा तत्काल हटा लें.