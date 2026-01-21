हाईकोर्ट के दो फैसले: पंचायत पुनर्गठन की याचिकाएं खारिज, रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन बहाल

ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत पुनर्गठन की याचिकाएं खारिज कीं और एक रिटायर्ड कर्मचारी की रोकी गई पेंशन बहाल करने का आदेश दिया.

January 21, 2026

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रशासनिक मामलों से जुड़े दो अहम मुद्दों पर फैसला सुनाया. एक ओर अदालत ने पंचायतों के पुनर्गठन व मुख्यालय परिवर्तन को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, तो वहीं दूसरे मामले में एक रिटायर्ड कर्मचारी की रोकी गई सौ फीसदी पेंशन बहाल करने का आदेश दिया.

पंचायत पुनर्गठन पर याचिकाएं खारिज: जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने मुन्नालाल सहित करीब पांच दर्जन याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इस समान मुद्दे पर हाईकोर्ट की एक अन्य खंडपीठ पहले ही फैसला दे चुकी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था. ऐसे में अदालत ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया.

याचिकाकर्ताओं ने 20 नवंबर 2025 व 28 दिसंबर 2025 को जारी पंचायत पुनर्गठन संबंधी संशोधित अधिसूचनाओं को चुनौती दी थी. उनका आरोप था कि इस प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी, जनसुनवाई न होने और आपत्तियों के निस्तारण की उचित प्रक्रिया न अपनाए जाने से आम लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने पक्ष रखते हुए कहा कि पुनर्गठन विधिक प्रक्रिया के तहत किया गया है और इसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है.

रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन बहाल: एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने विलायती राम नामक एक रिटायर्ड कर्मचारी की सौ फीसदी पेंशन रोके जाने के आदेश को रद्द कर दिया और उनके सभी बकाया परिलाभ तुरंत अदा करने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता 1994 में विधि रचनाकार के पद पर नियुक्त हुए थे. उन पर पर सेवाकाल में जाति प्रमाणपत्र जाली होने का आरोप लगा था. हालांकि, विभागीय जांच में उन्हें दोषमुक्त पाया गया और आपराधिक मामले में भी निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील भी नहीं की. इसके बावजूद, अनुशासनिक प्राधिकारी ने एक पुलिस बयान के आधार पर अगस्त 2020 में उनकी पूरी पेंशन रोक दी थी. अदालत ने कहा कि जब याचिकाकर्ता को विभागीय जांच और आपराधिक मामले में दोषमुक्त करार दिया जा चुका है, तो केवल एक बयान के आधार पर उनकी पेंशन रोकना उचित नहीं है.

